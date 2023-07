Aur și argint pentru România, la mondialele de natație. Constantin Popovici şi Cătălin Preda au cucerit primele medalii

Popovici și Preda s-au clasat joi pe primele două locuri în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m).

În fruntea clasamentului după primele două sărituri din 25 iulie, Popovici, campion european en titre, şi Preda, vicecampion european, au confirmat că sunt cei mai buni din lume şi după ultimele două sărituri de joi. Constantin Popovici, 34 ani, din Bucureşti, a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime, potrivit Agerpres.

