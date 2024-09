Unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din lume, exclusiv și LIVE pe VOYO. Topul salariilor din fotbalul american

Fotbalul american este unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din lume, iar de acum va fi transmis și în România, în exclusivitate de VOYO, pentru următoarele trei sezoane.

Primul meci, New York Jets - New England Patriots, este LIVE pe VOYO, vineri dimineață, de la ora 03:15.

Atunci când vorbești de un spectacol garantat, de un produs premium, de miliarde de dolari anual în salarii și de cele mai complexe transmisiuni TV din istoria sportului, atunci NFL “is the name of the game”.

Drepturile de televiziune doar pentru un singur sezon surclasează orice altă competiție la nivel mondial. NFL are 32 de echipe repartizate în grupe de câte patru în doua conferințe, scrie Sport.

În sezonul 2023-2024, fiecare echipă a încasat doar din drepturile TV câte 374 de milioane de dolari, la care se adaugă sumele asigurate din bilete la meciurile de pe teren propriu și sponsori locali – o medie de aproximativ 200 de milioane de dolari pentru fiecare echipă.

Green Bay Packers a avut cheltuieli operaționale de 541 de milioane de dolari în 2023-24, iar Green Bay Packers nu este în niciun caz cea mai valoroasă franciză din NFL.

Dallas Cowboys, denumită “Team of America”, este evaluată la 9,2 miliarde de dolari. Cinncinati Bengals, echipa considerată cea mai puțin valoroasă din NFL, e cotată la 3,5 miliarde de dolari.

Conform ultimei estimări Forbes din mai 2024, Real Madrid valorează 6,6 miliarde de dolari, iar locul secund, Manchester United, e cotată la 6,55 miliarde de dolari.

Vreți să aflați salariile vedetelor din NFL?

Și vorbim de salariiile anuale. Toți evoluează pe cea mai importantă poziție din fotbalul american, cea de quarter-back, omul fără de care se spune că un meci nu poate fi câțtigat.

Cu toții încaseaza “puțin mai mult” decât legendarul Tom Brady, de șapte ori câștigător al Super Bowl, care s-a retras din activitate și a semnat un contract de analist/ comentator cu FOX TV pentru următorii 10 ani cu un salariu de 37,5 milioane de dolari pe an.

Topul salariilor din fotbalul american

1. Dak Prescott, Dallas Cowboys: 60 milioane de dolari

2 Joe Burrow, Cincinnati Bengals: 55 milioane de dolari

3 Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars: 55 milioane de dolari

4 Jordan Love, Green Bay Packers: 55 millioane milioane de dolari

5. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins: 53.1 milioane de dolari

6. Jared Goff, Detroit Lions: 53 milioane de dolari

7. Justin Herbert, Los Angeles Chargers: 52.5 milioane de dolari

8. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: 52 milioane de dolari

9. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles: 51 milioane de dolari

10. Kyler Murray, Arizona Cardinals: 46.1 milioane de dolari

Însă NFL nu înseamnă doar zeci de milioane de dolari în salarii și un business de miliarde. Este “The Ultimate Show” în America și tinde să devină un spectacol la nivel mondial.

Pe 6 septembrie anul acesta s-a jucat primul meci de fotbal american din istorie în Brazilia, pe legendara arenă a lui Corinthians din Sao Paulo. Alte patru meciuri din actualul sezon sunt programate în aceasta toamnă în Europa, ceea ce deja a devenit o tradiție. Două pe Tottenham Hotspur Stadium, unul pe Wembey și unul pe Allianz Arena.

VOYO este aici să vă ofere în fiecare săptămână tot spectacolul și dramatismul care caracterizează meciurile de fotbal American. Și nu uitati, VOYO nu are doar sezonul regulat.

Meciurile eliminatorii din Wild Card si Divisional Round vor fi pe VOYO. După care vor urma finalele celor două conferințe și cel mai mare spectacol din istoria sportului american - Superbowl LIX, pe 9 februarie 2025 în celebrul “SuperDome” din New Orleans.

Kendrick Lamar, protagonist la Super Bowl 2025

Totul în direct pe VOYO. Și să nu uităm de celebrul “2025 Super Bowl Half Time Show”.

Kendrick Lamar va fi omul care deschide spectacolul din pauza Super Bowl în direct la VOYO. Același om care a participat la probabil cel mai specataculos show din pauza unui SuperBowl – in 2022, pe “SoFi Stadium” din Los Angeles, alături de Dr. Dre, Snoop Dogg. Eminem, Mary J. Blige si 50 Cent.

Cât a costat “SoFi Stadium”? 5 miliarade de dolari. Cât a costat noul Wembley? 1.5 miliarde de dolari. Let’s the show begin!

