Anunţul Simonei Halep înainte de Fed Cup. "Cred că m-am obişnuit"

AFP

Simona Halep a declarat, vineri, că pentru ea este important să aibă un parcurs bun cu echipa României în Fed Cup, acesta fiind principalul obiectiv.

"Este important pentru mine să facem un rezultat bun la Fed Cup anul acesta. Pot să spun că este cel mai mare obiectiv. Nu este uşor însă pentru că noi ca echipă nu suntem foarte obişnuite să jucăm. Bineînţeles că avem câţiva ani de când jucăm împreună, dar săptămânal jucăm individual şi nu e uşor să te motivezi în grup. Dar eu sper să fiu bine, să îmi fac treaba foarte bine pe teren, să ajut echipa să câştigăm întâlnirea cu Cehia. După cum bine ştim toţi, Cehia este o echipă foarte puternică, a câştigat de atâtea ori trofeul Fed Cup. Aşa că nu va fi uşor deloc, însă în 2016 consider că am fost foarte aproape să le învingem. Aşa că eu spun că există o şansă în plus faţă de data trecută”, a spus Halep, potrivit news.ro..

Ea a precizat că suprafaţa de joc nu e deloc uşoară, dar pentru toată lumea este la fel. “Eu cred că deja m-am obişnuit cu ea. Mâine în primul meci oficial o să văd exact cum. Important e să ne concentrăm pe fiecare meci, iar la final să câştigăm. Nu contează că mai întâi e 2-0, 4-0 sau alt scor. Faţă de meciul precedent cu Cehia consider că avem şi noi mai multă experienţă în Fed Cup. Cred că anul trecut am câştigat meciuri importante. De asemenea, atmosfera în echipă cred că e mult mai bună. Suntem mult mai unite, mai mature. În Fed Cup nu e uşor să gestionezi emoţiile. Sunt emoţii diferite pentru că joci pentru ţara ta şi totul aduce o presiune în plus. Dar sper eu să facem faţă bine şi să ieşim învingătoare de data asta", a adăugat sportiva.

Karolina Pliskova - Mihaela Buzărnescu şi Katerina Siniakova - Simona Halep sunt meciurile de sâmbătă, de la simplu la întâlnirea Cehia – România programată la Ostrava, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale ale Cupei Federaţiei.

Duminică vor avea loc confruntările Karolina Pliskova - Simona Halep, Katerina Siniakova - Mihaela Buzărnescu şi Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova - Irina Begu / Monica Niculescu. Meciurile vor avea loc cu începere de la ora 14.00.

Întâlnirea Cehia – România contează pentru sferturile de finală ale Grupei Mondiale a Cupei Federaţiei.

Cehia, deţinătoarea trofeului, a triumfat de şase ori în FedCup în ultimii opt ani, câştigând 13 din ultimele 14 întâlniri, de zece ori la rând pe teren propriu, unde este neînvinsă din 2009.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer