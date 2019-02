Simona Halep, despre noul antrenor: ”E diferit, dar am încredere că va fi bine”

Agerpres

Thierry van Cleemput este noul antrenor al Simonei Halep. Jucătoarea a anunțat că s-a antrenat foarte bine și este pregătită pentru meciul de la Ostrava. În continuare, românca ocupă locul trei în clasamentul WTA, conforsm Agerpres.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat, luni, că a început colaborarea cu noul antrenor, belgianul Thierry van Cleemput, ea precizând că şedinţele de pregătire sunt puţin diferite, dar are încredere că totul va fi bine.

"A fost foarte bine, m-am antrenat bine. Am început colaborarea şi o să lucrăm împreună. Sper să fie bine. E ceva nou, e ceva diferit şi nu va fi uşor. Dar am încredere că o să fie bine. Modul de antrenament este un pic diferit, personalitatea lui este diferită. Este un noul 'challenge' pentru mine şi voi vedea cum o să îi fac faţă", a spus Halep pe Aeroportul ''Henri Coandă'', înaintea plecării spre Ostrava, acolo unde echipa de Fed Cup a României va întâlni Cehia la sfârşitul săptămânii.

Simona Halep a renunţat la sfârşitul anului trecut la colaborarea cu australianul Darren Cahill şi nu a avut antrenor la primul turneu de Mare Şlem din 2019, Australian Open. Belgianul Thierry van Clempuut a fost văzut totuşi pe terenurile de antrenament de la Melbourne supraveghind încălzirea Simonei Halep.

Thierry van Clempuut, al doilea antrenor belgian după Wim Fissette cu care colaborează Halep, a sosit în urmă cu o săptămână la Bucureşti, el conducând în ultimele zile antrenamentele jucătoarei române.

Halep - Faţă de ultimul meci cu Cehia, acum suntem mai mature şi avem o şansă în plus

Tot luni, Halep a declarat că echipa de Fed Cup a României este mai matură şi are o şansă în plus în meciul cu Cehia de la sfârşitul săptămânii faţă de întâlnirea precedentă din 2016, pierdută cu 2-3, la Cluj-Napoca.

"Echipa noastră întotdeauna a fost puternică şi am avut şanse mari de a câştiga orice meci, dar atunci, în 2016, a fost vorba şi de experienţă. Acum suntem mai mature şi avem o şansă în plus. Dar nimic nu e imposibil. Mergem cu mintea deschisă şi cu încredere. Putem spune că este o şansă în plus că Petra nu este, dar, după cum bine ştim toţi, meciul este foarte greu. E cel mai greu meci, am jucat acum trei ani contra lor şi am pierdut. Cehia a câştigat 5 trofee din 6, iar asta înseamnă mult", a spus ea.

"În ultimii ani suntem 6 fete în prima sută în clasament. Iar asta înseamnă mult pentru România. Toate suntem destul de în formă, zic eu. M-am antrenat foarte bine în perioada asta şi sunt încrezătoare că pot face treabă bună şi pot câştiga meciurile. În Fed Cup totul este diferit şi niciodată nu ştii ce se va întâmpla. Dar am încredere că toate vom juca bine", a adăugat numărul 3 mondial.

Ea a menţionat că se aşteaptă la un public gălăgios la Ostrava. "Pe toată lumea dezavantajează un meci în deplasare. Dar şi ele au jucat la noi acum trei ani. Acum e rândul nostru să jucăm la ele acasă. Ştim că publicul lor este foarte numeros şi gălăgios, în sensul pozitiv. Însă nu putem schimba nimic. Trebuie să ne acomodăm la ceea ce avem", a mai afirmat Simona Halep.

Simona Halep, în continuare pe locul 3 în clasamentul WTA

Simona Halep, Mihaela Buzărnescu şi Ana Bogdan, împreună cu Florin Segărceanu, căpitanul nejucător, şi cu antrenoarea Alina Tecşor au plecat, luni dimineaţă, spre Ostrava, pentru întâlnirea cu Cehia.

Celelalte două componente ale echipei, Monica Niculescu şi Irina Begu, care au cucerit, duminică, titlul în proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Hua Hin, vor ajunge în Cehia în zilele următoare.

Echipa de Fed Cup a României întâlneşte în 9-10 februarie, la Ostrava, deţinătoarea trofeului, Cehia, în primul tur al Grupei Mondiale. Meciul se va disputa pe suprafaţă dură, în Ostravar Arena, o sală cu o capacitate de 6.350 de locuri.

În continuare locul al treilea în clasamentul WTA este ocupat de Simona Halep. Însă, în top 100, România are doar patru reprezentante.

Japoneza Naomi Osaka, deţinătoarea titlurilor la US Open şi Australian Open, este lider pentru a doua săptămână, cu 7.030 puncte, urmată de cehoaica Petra Kvitova, la 1.100 de puncte, şi de Halep, la aproape 1.500 de puncte.

În afară de Halep şi de Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 92, toate româncele din top 300 au coborât în ierarhie în raport cu săptămâna trecută. Mihaela Buzărnescu a pierdut o poziţie şi se află pe 29, Irina Begu a coborât patru locuri şi este pe 75, Ana Bogdan a ieşit din top 100 după ce a coborât şase locuri şi a ajuns pe 105, în timp ce Monica Niculescu a coborât şi ea şase poziţii, fiind acum pe 106.

Şi la dublu România are acum mai puţine jucătoare în top 100, cinci faţă de şase câte erau în urmă cu o săptămână. Mihaela Buzărnescu staţionează pe 27, Irina Begu, campioană la Hua Hin alături de Monica Niculescu, a urcat două trepte şi se află pe 35, Raluca Olaru a urcat trei locuri şi e pe 42, Monica Niculescu a reuşit un salt de 18 locuri şi a ajuns pe 51, iar Irina Bara a săltat un loc, fiind pe 62.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 7.030 puncte

2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.920

3 (3). Simona Halep 5.582

4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.307

5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.100

6 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.965

7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.940

8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.845

9 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565

10 (9). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.467

29 (28). Mihaela Buzărnescu 1.700

75 (71). Irina-Camelia Begu 797

92 (92). Sorana Cîrstea 670

105 (99). Ana Bogdan 590

106 (100). Monica Niculescu 587

164 (156). Alexandra Dulgheru 354

176 (161). Irina Bara 332

249 (247). Andreea Roşca 222

256 (254). Elena-Gabriela Ruse 211

264 (262). Alexandra Cadanţu 198

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.320 puncte

2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.970

3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.065

3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.065

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.885

6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797

7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.735

8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560

9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.375

10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.555

27 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535

35 (37). Irina-Camelia Begu 2.105

42 (45). Raluca Olaru 1.710

51 (69). Monica Niculescu 1.508

62 (63). Irina Bara 1.322

104 (100). Sorana Cîrstea 811

122 (134). Andreea Mitu 605

