Meciul de retragere al lui Adrian Mutu, LIVE pe Pro Arena și VOYO, de la 20:00. Nume mari ale fotbalului vin la eveniment

Adrian Mutu va avea meciul de retragere din cariera de jucător în direct pe Pro Arena și VOYO, duminică seară, de la 20:00. Pe teren se vor afla nume mari ale fotbalului mondial, printre care Gheorghe Hagi, Alessandro Del Piero sau Fabio Cannavaro.

Cei doi golgheteri all-time ai Naționalei României - Gheorghe Hagi și Adrian Mutu joacă împreună pentru Team Romania. Il Fenomeno a invitat să-i fie alături la meciul de retragere colegi de la națională dar și de la echipele de club la care a evoluat de-a lungul carierei, titani ai fotbalului internațional care vor forma echipa World Stars.

Meciul de retragere al lui Adrian Mutu are loc duminică seară, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, în cadrul Sports Festival.

„Sper în primul rând să fie un spectacol frumos pentru public, dar cred că pentru mine este că am ocazia să le mulțumesc suporterilor echipei naționale și fanilor care au fost alături de mine de-a lungul carierei mele la echipa națională. Cu siguranță o să am emoții. Te încearcă sentimente aparte în momentul în care realizezi că te-ai retras. Bine, eu am realizat de mult, însă mă bucur că am ocazia de a sărbători și să retrăiesc toate amintirile frumoase”, a spus Adi Mutu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”, potrivit Sport.ro.

Retragerea lui Adi Mutu, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

Componenţele celor două selecţionate:

Team România - antrenor/jucător Gheorghe Hagi

portari: Bogdan Stelea (nr. 1), Eduard Stancioiu (33);

jucători de câmp: Laurenţiu Reghecampf (4), Vasile Maftei (2), Gabriel Tamaş (30), Cristian Săpunaru (22), Dorin Goian (15), Adrian Iencsi (23), Adrian Borza (20), Răzvan Raţ (3), Mirel Rădoi (6), Bogdan Pătraşcu (16), Gheorghe Hagi (10), Ianis Zicu (7), Paul Codrea (8), Giani Kiriţă (5), Ciprian Marica (9), Marius Niculae (18), Ionel Ganea (19), Daniel Niculae (21), Adrian Mutu (10), Adrian Ilie (11), Ionel Dănciulescu (25).

World Stars - antrenor Cesare Prandelli

portari: Sebastian Frey (1), Vlada Avramov (12);

jucători de câmp: Paolo Cannavaro (28), Massimo Gobbi (19), Fabio Cannavaro (5), Alessandro Gamberini (55), Fernardo Couto (4), Dario Dainelli (3), Tomas Ujfalusi (21), Pawel Golanski (44), Riccardo Montolivo (18), Manuele Blasi (26), Claude Makelele (6), Marco Donadel (33), Martin Jorgensen (8), Franco Semioli (7), Alessandro Del Piero (10), Jerrel "Jimmy" Floyd Hasselbaink (15), Erjon Bogdani (22), Luca Toni (9), Giampaolo Pazzini (17), Adrian Mutu (10), David Trézéguet (20), Alberto Gilardino (11).