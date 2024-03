„Mama este minunată”. Ce au pregătit copiii din grădinițe și școli de Ziua Mamei

Este o zi de sărbătoare pentru femeile din toată lumea, iar la noi, 8 Martie are o conotație specială: este Ziua Mamei.

Copiii din grădinițe și școli au pregătit, emoționați, felicitări și alte mici surprize, iar florile de primăvară sau dulciurile n-aveau cum să lipsească din peisaj, spre încântarea tuturor.

Dis-de-dimineață, copiii au pregătit felicitări și au așteptat nerăbdători să plece acasă pentru a le oferi mamelor.

Fetiță: „Am pregătit aici un apus și aici am scris mami, și aici am scris te iubesc. O iubesc din toată inima mea, pentru că e mama mea și are grijă de mine”.

Băiat: „Am o felicitare. Am scris minunat pentru că mama este minunată, afectuoasă, magică, iubitoare că mă iubește”.

Ziua de 8 Martie va fi, cu siguranță, de neuitat și pentru cei mici, și pentru mamele sau bunicile lor.

Fetiță: „Vreau să îi pregătesc tot ce vrea pentru că și ea a făcut la fel cu mine. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine”.

Întrebați ce înseamnă mama pentru ei, într-un singur cuvânt, copiii au spus, pe rând: iubire, căldură, grijă, acasă.

Băiat: „Pentru mine, mama înseamnă ca un înger, adică e sfântă”.

Copil: „Pentru mine, mama înseamnă cineva care mă îngrijește, mă iubește și este mereu când mie îmi este greu”.

Mamă: „E o zi specială în care sărbătorim femeile din viața noastră. Pentru mine, mama e o persoană specială și m-a ajutat să devin persoana care sunt acum, și sper că și eu la rândul meu sunt o mamă bună”.

Ziua Internațională a Femeii sau Ziua Mamei, cum este sărbătorită la noi, a fost oficial aleasă pe 8 Martie în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU.

