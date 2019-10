Ziua Porților Deschise la companiile ce caută angajați, un eșec. Candidații se numără pe degete

Avem o criză acută de forţă de muncă în toate domeniile însă, cu toate ofertele făcute de angajatori, unele tentante, nu se înghesuie prea mulţi.

30 de firme din Cluj şi-au deschis porţile, în acest context, la un târg neconvenţional de cariere. Candidaţii au fost duşi cu autocarele să cunoască companiile care au posturi vacanţe.

Peste 150 de locuri de muncă au fost puse la bătaie, însă în primele ore autobuzele au fost doar pe jumătate pline.

Mii de meseriaşi ne-au plecat în ultimii ani peste hotare, iar acum firmele de instalaţii şi construcţii duc mare lipsă de personal. La această firmă, de pildă, în prima parte a zilei au venit doar doi oameni interesaţi.

Virgil Colceriu, director companie de instalaţii şi construcţii: "E foarte greu să găsim angajaţii, parcă pe zi ce trece e tot mai greu şi când ai reuşit să îi califici, pleacă. Noi încercăm să le oferim condiţii cât mai bune, dar nu pot să concurez cu salariile din Occident, deşi şi la noi un angajat pe instalaţii poate să câştige şi 1500 de euro."

Nici la companiile din domeniul auto şi service-uri nu au fost mai mulţi candidaţi.

Student: "Studiez inginerie mecanică. Nu m-am gândit să plec afară, scopul meu e să rămân aici şi m-am gândit să lucrez din timpul facultăţii, să am experienţă."



Cele mai solicitate au fost însă companiile de IT. Aici criza din sistem este acută: un deficit de peste 15.000 de specialişti pe an.

Arpad Szasz, director companie IT: "Noi am intrat pe piaţa clujeană acum un an şi, bineînţeles, ne-am confruntat cu aceeaşi problemă, lipsa resurselor umane. În acest moment avem 15 posturi vacante. Este de abia ora 4, aşteptăm să vină din ce în ce mai mulţi vizitatori."

Tânăr: "Poţi să vorbeşti cu angajaţii şi vezi concret cum decurg lucrurile."



Timp de 10 ore, autobuzele au făcut curse în tot oraşul la peste 20 de companii care şi-au deschis porţile pentru viitorii posibili angajaţi.

Dora Mircea Radu, manager comunicare: "Evenimentul are o legătură cu criza personalului din România, dar are legătură şi cu faptul că ne dorim ca omaenii să cunoască companiile din interior."



În acest moment, la nivel naţional sunt peste 55.000 de locuri de muncă vacante, majoritatea pentru muncitori necalificaţi, dar şi din domenii precum IT sau HORECA.