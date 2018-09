Viaţa atârnă de un fir de păr. Cum poți ajuta la construcția primului spital de oncologie pediatrică

Pro TV

Asociaţia Dăruieşte Viaţa construieşte primul spital de oncologie pediatrică din România şi ne cheamă pe toţi să contribuim.

"Viaţa atârnă de un fir de păr", aşa se numeşte campania pe care ''Asociatia Dăruieşte Viața'', o lansează vineri pentru a ne atrage atenţia asupra unei realităţi cumplite: situaţia copiilor bolnavi de cancer care sunt nevoiţi să îşi ducă bătălia, înghesuiţi în saloane mici, fără duşuri şi toalete, fără camere sterile, fără aparatură de specialitate.

Tudor Chirilă: "Un semnal de alarmă. Gestul ăsta e un semnal de alarmă. Vedeţi firul ăsta de păr? Este foarte subţire. Viaţa multor copii bolnavi de cancer din România atârnă de un fir de păr. că asta. Și noi putem să îi ajutăm. Hai să construim primul spital de oncologie pediatrică din România!”

Spitalul Marie Curie, secţia de oncologie pediatrică. Pe Marius o boală cumplită îl ţintuieşte în acest loc din luna martie. A trecut prin operaţii, 7 cure de citostatic, din acest pat a trecut în clasa a opta. Viaţa lui s-a mutat aici. De multe ori împarte această cameră cu alţi doi copii plus părinţii lor.



În total, 6 persoane în doar câţiva metri pătraţi. Pe secţia de oncologie sunt 30 de paturi. Mai tot timpul ocupate. 30 de copii cu 30 de părinţi împart acest spaţiu neîncăpător şi doar două toalete. Gândiţi-vă cum este pentru aceşti copii legaţi de aparate săptămâni în şir să stea la coadă la toaletă sau la duş.

Marius: "Aş pune o baie în fiecare salon. Salonul să aibe rezerve pentru că dacă eu sunt la tratament şi mi-e greaţă şi poate colegul mănâcă ceva ce mie îmi face greaţă şi mie îmi plăcea...sau dacă mă pune cu unul mic şi eu sunt la tratament şi ăla plânge nu este o situaţie plăcută."

Acest loc e departe de ce ar trebui să fie un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

"Este o gură de aerisire. Am bandajat-o noi că vine frig. Şi pe aici vine frig. Punem ceva când bate vântul. Nu există spaţiu de joacă, nu există locuri în care părinţii să plângă sau să îşi tragă sufletul. Nu există camere sterile. Nu sunt condiţii. E locul în care aceşti oameni luptă luni la rând."



"Am dormit şi pe scaun. Câteva zile, o săptămână. Sau la picoarele lui dacă el se simţea mai bine. Sunt paturi vechi. Unele sunt rupte. Cum este acesta. Am pus noi o bară de fier acolo şi l-am legat. Bara să ţină plasa şi legat cu tifon să nu plece grătarul."

Pentru aceşti copii, Asociaţia Dăruieşte Viaţa construieşte chiar în curtea spitalului un al spital cu bani din donaţii. Lucarile sunt în toi. Noul spital aa avea săli de operaţie, 200 de paturi, camere sterile, locuri de joacă, toalete şi duşuri în fiecare cameră.

Cristian Scutaru, medic: E impresionant ce se face. Am văzut prima parte a construcţiei. Au cu totul şi cu totul alte condiţii, hoteliere. Contează eneorm şi asta. au nişte saloane care sunt perfecte pentru aceşti copii."

Spitalul se construieşte cu bani din donaţii. Până acum s-au adunat 8 milioane de euro. E nevoie însă de 16 milioane de euro. Toţi putem contribui. Cu un SMS la 8864 cu mesajul "spital" puteţi dona 4 euro pe lună. Iar conturile asociaţiei le găsiţi pe bursadefericire.ro.

Oana Gheorghiu, vicepreşedinte Asociația Dăruieşte Viaţa: "Aşa cum ştim în România nu s-a întâmplat nimic în ultimii 30 de ani în oncologia pediatrică. Este primul proiect în care vom avea un spital cu toate specialităţile necesare copilului bolnav de cancer. "

Acum Asociaţia a lansat campania "Viaţa atârnă de un fir de păr" pentru ca noi toţi să conştientizăm importanţa acestui spital. Şi să ajutăm.

Smiley: "Haideţi să construim împreună un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Făcut de oamenii mari pentru oamenii mici. Dacă ai văzut acest mesaj fă şi tu acelaşi gest şi postează-l online ca să ajungă la cât mai mulţi oameni. Şi ce este cel mai important, donează!"

