Detalii despre starea de sănătate a activistului Daniel Bodnar: Continuă să nu aibă reflexe la picioare

Sora lui Daniel Bodnar, care este medic în Cluj, a postat în cursul zilei de sâmbătă un mesaj emoționant despre starea de sănătate a fratelui.

Aceasta a spus că situația este mai complicată decât s-a anticipat și că activistul de mediu continuă să nu aibă reflexe la picioare. Ca un adevărat luptător, Daniel Bodnar a mulțumit că este în viață și are încredere în Dumnezeu și în minunile care pot fi înfăptuite.

Iată scrisoarea integrală a medicului Daniela Pintican, sora cunoscutului activist de mediu din județul Suceava:

”Am străbătut drumul de la Cluj la Iași pentru a mă interesa personal de starea de sănătate a fratelui meu şi aş vrea prin această postare să vă răspund mesajelor dumneavoastră.

Daniel are dureri postoperatorii foarte mari, în ciuda analgezicelor. Numără orele și așteaptă ziua când va putea să fie externat și să înceapă terapia; este nevoie în continuare de rugăciunile noastre ale tuturor!

Are îmbunătățire postoperatorie, în sensul că înainte de operație, pe o scară de la 0 la 5, avea 0, iar acum are un scor de 1/5. Noi ne dorim să ajungă cât mai repede la 5/5, chiar dacă pare imposibil.

Fractura cominutivă de la nivelul gleznei nu mai necesită intervenție chirurgicală, ci doar imobilizare cu gips.

Din păcate, încă nu prezintă reflexe la nivelul sfincterelor.

Piciorul drept prezintă sensibilitate la atingere și contracturi musculare la tentativele de mobilizare.

Piciorul stâng prezintă sensibilitate la atingere până la nivelul genunchiului şi are deficit motor complet.

În ciuda situației prezentate, Daniel este un luptător şi conștientizează ceea ce urmează. Spune că nu va renunța! Este mulțumitor că trăiește și își dorește extrem de mult să fie lângă soție și fetiță. Are o soție minunată şi puternică!

Starea lui este mult mai complicată decât s-a anticipat şi încă nu am găsit un centru care să răspundă exact nevoilor lui.

În acest moment, familia extinsă are ca prioritate sănătatea lui Daniel. Am pus pauză planurilor noastre, pentru că îi dorim să-și reia viața normală cât mai repede posibil. Știu că optimismul şi încrederea în Dumnezeu o să-i ajute la recuperare. E un drum lung și anevoios, dar Împreună vom reuşi!

Are familie şi prieteni care-l susţin necondiţionat în aceste momente grele. Este tot ce contează pentru el!

Prin susţinerea cu un gând bun, o rugăciune şi contribuţia financiară, îi facem drumul mai uşor lui Daniel. Ne înălţăm cu toţii glasul către Dumnezeu, să ne dea harul să-l vedem pe Daniel din nou în picioare.

Vă mulțumim pentru susținere!”