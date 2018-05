Un medic i-a scris lui Dragnea: ”Colapsul sistemului informatic în sănătate omoară oameni”

Facebook.com

Un medic psihiatru a publicat pe Facebook a scrisoare deschisă către președintele PSD Liviu Dragnea, în care îi solicită ajutorul pentru a interveni în ”catastrofa din sistemul de sănătate”.

Gabriel Diaconu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește ”coma profundă” în care se află platforma informatică integrată din Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Baza de date a CNAS este blocată şi rareori medicii mai reuşesc să o acceseze. Din acest motiv, în urmă cu câteva zile, medicii revoltați s-au strâns în fața sediului Casei, pentru că, dacă eliberează reţete de mână, riscă să nu le fie decontate.

Diaconu afirmă că ”fără o intervenție susținută, concertată și întreaga concordie a guvernului și partidelor, milioane de români au, sau vor avea, de suferit”.

De asemenea, el susține că acest colaps al sistemului informatic în sănătate ”omoară oameni”.

Mesajul integral al medicului psihiatru Gabriel Diaconu:

”Pentru că ce-ar mai fi de pierdut:

Domnule Dragnea,

Vă scriu pentru că, fără să ne furăm unul altuia căciulile, sunteți cel care trage frâna sau apasă pedala în guvernarea actuală. După îndelungi deliberări m-am hotărât să vă transmit un mesaj aici, așa, public, fără alt gând în cap decât catastrofa din sistemul de sănătate. La ora la care citiți aceste rânduri sunt deja săptămâni de când Platforma informatică integrată, cea care permite procesarea serviciilor acordate în sănătate, este în comă profundă. Fără o intervenție susținută, concertată și întreaga concordie a guvernului și partidelor, milioane de români au, sau vor avea, de suferit. Vreți să ne ocupăm de siguranța națională?

Hai să ne ocupăm de siguranța națională.

Domnule Dragnea, colapsul sistemului informatic în sănătate omoară oameni. Potrivit statisticilor, avem peste 60 de mii de decese, anual, din cauze prevenibile. Prevenibile medical. Prevenibile administrativ.

Pentru unii dintre pacienți prescripția medicamentelor pentru bolile lor cronice înseamnă diferența dintre viață și moarte. Pentru alții accesul rapid la un medic, aidoma, înseamnă speranță pentru ziua de mâine pe care, acum, nu o mai au. Oamenii au nevoie de bilete de trimitere pentru investigații pe care altfel nu și le permit. Vorbim de ”tomografe și remeneuri”, deși lista e mult mai lungă. Unii iau medicamente salvatoare de vieți al căror cost e mult dincolo de venitul lor lunar fără de care nu pot supraviețui, sau fără de care bolile lor decompensează și-atunci vor ajunge internați în spital.

Fără funcționarea sistemului, trenul cu bani dinspre și înspre Casa Națională de Asigurări în Sănătate deraiază. Pentru că gâtul de sticlă, anume soft-ul care înregistrează date și justifică ulterior cheltuieli, de mai bine de două săptămâni dă rateuri.

Domnule Dragnea,

S-a ajuns până acolo unde reprezentanții Casei, deși datele personale, private de sănătate ale românilor sunt protejate prin lege și buna lor oblăduință e o chestiune de maximă siguranță, au permis inclusiv unor persoane care nu sunt legate contractual de CNAS să ”depaneze” problema. Contractele de mentenanță au expirat, urmează să ajungă la final și contractele pentru firmele care au în grijă sistemele de citire ale cardurilor de sănătate. Anul acesta vor trebui înoite cardurile a peste 700 de mii de români. La ce bun să reînnoiești cardurile dacă-ți permit acces doar la un stârv de infrastructură?

Prin deciziile autorităților, talpa medicinei, medicii de familie, au fost lăsați în bătaia puștii fără niciun instrument altul decât propria lor disperare. Și, oricâte semnale au dat, s-au izbit de uși închise, urechi surde și umeri ridicați.

Domnule Dragnea, îmi sunteți profund antipatic, la limită îmi provocați silă, dar vă cer ajutorul. Nu pentru mine, cât pentru toți oamenii care au de suferit din pricina acestui dezastru.

Guvernul actual, domnule Dragnea, unul care de această dată nu este al dumneavoastră, ci al nostru, al românilor, se uită la această problemă ca mâța prin sămânța de mărar. Sunteți nu doar om politic, domnule Dragnea, sunteți - și dumneavoastră - cetățean român asigurat medical. Sunteți părinte, sunteți om. Evident sunt lucruri care pot fi plătite din buzunar, dar dacă - Doamne ferește - pică meteoritul peste dumneavoastră și suferiți multiple traume veți fi preluat de sistemul nostru de urgență/ ambulanță/ SMURD și, cel puțin pasager, veți trece prin organizarea superbă a acestei malignități.

Astfel că vă întreb când e ultima oară când ați fost la medicul dumneavoastră de familie. Știm că demnitarii lucrează cu OPSNAJ, că doar, deh, suntem unii mai egali decât ceilalți, dar până și OPSNAJ depinde, că doar e parte din același aparat, de platforma informatică. Sunteți sigur că datele dumneavoastră medicale sunt în siguranță? Sunteți sigur că actualul sistem informatic își face treaba să le protejeze?

Datele de sănătate ale românilor, domnule Dragnea, sunt aur pentru terțe părți care doresc să fure informații vitale. Nu doar pentru că acolo sunt adrese de buletin, coduri numerice personale. Dar și pentru că acolo sunt detalii care pot permite unei companii să-și ajusteze fin oferta de medicamente astfel încât să poată a) face profit respectiv b) negocia de pe o poziție de putere cu autoritățile când trebuie asigurate stocuri. Știe, cum se zice, dinainte.

N-am nimic de oferit la schimbul atenției dumneavoastră. Indubitabil privirea, astăzi, vă străbate spre Ierusalim și împrejurimi. Dar am ceva de promis în schimbul inatenției dumneavoastră. Anume că am să scriu, domnule Dragnea, până când o să-mi sângere mâinile despre blestemățiile intermediarilor puterii căreia-i dați gir, până în ultima zi, până în ultimul ceas. Pentru că am jurat să fiu medic. Dar, mai mult decât atât, am povara și responsabilitatea reputației, notorietății și credibilității care vin cu ele. Și e o grea povară.

Aștept un răspuns grabnic, mulțumesc anticipat celor de aici care vor facilita, din mână în mână, mersul acestui mesaj spre analiza dumneavoastră.

#medicinromania”

Sistemul electronic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este în pragul unui colaps

Medicii de familie nu pot da reţete gratuite sau trimiteri medicale, pentru că baza de date de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu funcţionează. Aşa că au cerut explicaţii, însă li s-a transmis să se înscrie în audienţă, pentru că preşedintele CNAS este ocupat.

Problema este gravă. Sistemul informatic al Casei de Asigurări de Sănătate avea semnat un contract de mentenanţa cu firma SIVECO, doar că acesta a expirat. Angajaţii au mai lucrat gratuit o săptămână, apoi au renunţat. În acest timp, Casa nu a făcut nimic ca să încheie un alt contract. Tot de o săptămână, sistemul nu mai funcţionează.

Efectul blocajului îl simt tot pacienţii. Mai ales cei care au reţete compensate, pentru tratamente scumpe şi nu îşi permit să le cumpere. Mai multe detalii citiți aici.

