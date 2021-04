Un activist a sesizat Garda de Mediu despre gunoaiele de la marginea unui râu din Bistrița. Ce s-a întâmplat după 30 de zile

Mormanele de gunoaie pe malurile unui râu dintr-o comună din judeţul Bistriţa şi lipsa de reacţie a autorităţilor l-au făcut pe un activist de mediu să arate realitatea pe reţelele de socializare.

Sticle, ambalaje, resturi, obiecte nefolosite prin gospodării - toate aruncate la voia întâmplării de cei certaţi cu bunul simţ.

Imaginile au fost transmise pe reţelele de socializare, direct din localitatea Budacu de Jos. Revoltat, activistul arată trista realitate şi cere autorităţilor să ia atitudine.

„S-a făcut un mic foc aici. Probabil s-a făcut un grătar.... ia uitaţi-vă... încă unul din cele peste 4.000 de mormane de gunoi pe care le semnalăm. Acum lucrurile arată aşa cum vedeţi” spune acesta.

Imaginile cu gunoaie au ajuns şi la comisarii Gărzii de Mediu dar şi la autorităţile locale.

Cristian Tetcu – ecologist: „Am sesizat depozitele respective şi conform legii am aşteptat 30 de zile să se întâmple ceva, după care am trecut iar, am făcut o nouă filmare, am trimis-o către comisariatul Gărzii de Mediu. Speram să se autosesizeze şi nu s-a întâmplat asta.”

Localnicii ştiu situaţia şi spun că în realitate oamenii aruncă nestingheriţi, la voia întâmplării, tot ce nu le mai foloseşte prin curte. Cum în zonă nu există însă camere de supraveghere, nimeni nu a fost amendat iar tradiţia se repetă an de an...

Gheorghe Ignat, localnic: „Cred ca tradiţia asta nenorocită, că nu pot să zic că e o tradiţie bună şi instructivă. tradiția e obişnuinţă care e prost înţeleasă, dar durează mult şi vă spun de ce. Cine aruncă o sticlă de plastic şi e văzut să îi dea 100 de milioane amendă şi nu o să mai arunce. Dacă îi dă avertisment atunci mai aruncă.”

Localnic: „Lumea aruncă oricum multe şi când vin ploi, topiri ale zăpezilor, un puhoi mai mare, sunt de toate pe apă. A schimba mentalitatea unor oameni nu se poate face de pe o zi pe alta.”

Activiştii de mediu spun că edilii ar trebui să fie mai implicaţi în gestionarea deşeurilor pentru ca malurile râurilor să nu mai ajungă groapă de gunoi. Şi amenzile pentru cei care aruncă gunoaie în albii să fie mult mai drastice.