Turiștii au profitat de prețurile mici și temperaturile bune de plajă: ”În sfârșit a venit vara!”. Cât costă un sejur la mare

Litoralul îi așteaptă pe turiști și în timpul săptămânii cu oferte de nerefuzat prin programul "Litoralul pentru Toți", dar și cu prețuri de extrasezon.

"Astăzi a fost prima zi de vară!" - s-au declarat mulțumiți turiștii care s-au bronzat pe plajă. Unii dintre ei au intrat chiar și în apă.

Prețurile de cazare în cadrul programului ”Litoralul pentru Toți” pornesc de la numai 40 de lei de persoană pe noapte la un hotel de 2 stele din Saturn.

În stațiunea Mamaia o cameră costă în cadrul programului 500 de lei pentru 2 persoane pe sejur cu mic dejun inclus, iar la 4 stele costă 700 de lei 5 nopți.

Ștefan Necula, manager agenție de turism: ”Au început deja să fie destul de multe rezervări, ofertele sunt unele foarte bune".

Dar oferte bune sunt și în afara programului, pentru că prețurile sunt încă de extrasezon. În Mamaia o noapte de cazare la un hotel de 3 stele cu all inclusive costă în această perioadă 300 de lei.

Sebastian Puznava, manager hotel 3 stele Mamaia: ”Am lansat mai multe tipuri de oferte pentru perioada aceasta de început de sezon și avem în diagrame de săptămâna viitoare un grad mare de ocupare. Am lansat light-all inclusiv- fără șezlonguri”.

La acest hotel de 4 stele tot din Mamaia plătiți 600 de lei pentru 2 nopți și stați 3, cu mic dejun inclus, plus un voucher de 100 de lei la restaurantul hotelului și o intrare la un parc de distracții.

Vama Veche și Mamaia, cele mai căutate stațiuni de pe litoral

Anca Mihăilescu, recepționer hotel 4 stele: ”Se anunță zile însorite și săptămâna următoare, au început să crească numărul rezervărilor și în cursul săptămânii".

Mulți turiștii au profitat în acest weekend de prețurile încă mici, dar și de temperaturile tot mai bune de plajă.

”Reporter: Cum a fost weekend-ul?

Turist: Plin de soare.

Reporter: Ați făcut plajă?

Turist: Da! Am făcut și baie în mare!".

Turistă: ”Diferit față de iulie, august, când venim noi de obicei. Un pic mai liber, apa-i liniștită, curată".

”Reporter: Cum vi se pare plaja acum la început de sezon?

Turistă: Bine că-i goală! Adică nu-i... Acceptabil!".

Paul Marin, administrator plajă: ”În sfârșit a venit vara, pot să spun e prima zi de vară! An de an pregătim plaja înainte să vină turiștii".

”Reporter: Cum vi se par prețurile acum?

Turist: Super ok! Super ok față de în timpul sezonului, super ok.

Reporter: Cam care e bugetul?

Turist: Undeva la vreo 30- 40 de milioane, pentru o săptămână".

Andrei Damian, instructor sporturi nautice: ”Având în vedere că nu este așa de aglomerat, în perioada asta pot încerca fel de fel de sporturi pe apă. Kitesurfing, stand-up paddle surf, wave bording și multe altele".

Cele mai căutate stațiuni rămân Vama Veche și Mamaia unde gradul de ocupare din acest weekend a fost de 30%, semn că vara e abia la început.