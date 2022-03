Trei familii din Cernăuți au ajuns la Alba-Iulia. Românii le-au sărit în ajutor

Trei familii din Cernăuți, care au fugit din calea războiului ca să își salveze copiii, au ajuns în Alba-Iulia.

În total sunt 14 ucraineni care au primit adăpost în orașul din inima României. O asociație misionară a fost cea care le-a sărit în ajutor în aceste momente cumplite.

Refugiații își doresc să rămână în țara noastră, să își găsească locuri de muncă și copiii să meargă la școală.

După un drum lung, cei 14 refugiați din Cernăuți, printre care și copii, au reușit să ajungă la Alba Iulia. Un preot de la ei din sat i-a îndrumat spre asociația misionară care are acum grijă să nu le lipsească nimic.

Marian, refugiat: „Când s-a început războiul. Ne temeam că vine de la Kiev de la Novanistrosk tehnica și așa am venit cu soția cu copiii, părinții au rămas acasă.”

Printre refugiați l-am întalnit și pe Artiom, în vârstă de 32 de ani. El are 3 copii, de 6,12 și 14 ani și tot ce își dorește acum este să îi știe pe ei în siguranță și să le ofere un viitor mai bun.

Artiom, refugiat: „Tot ce am muncit 15 ani tot am lăsat și câinii sunt acasă. Nu am luat nimic că nu știam unde ajung. Copiii am trei. Pentru dânșii trăiesc și-au luat niște haine și leacurile și s-au dus."



Asociația încearcă acum să îi ajute pe ucraineni să își refacă viața în România



Dinu Pop, reprezentantul asociației: „Am vrea să îi ajutăm să se integreze în societate. Cerem autorităților să ne sprijine într-un fel să ajungă la grădiniță, trebuie să ajungă la școală, bărbații care vor, să își caute un job, vor să își câștige pâinea pentru familiile lor.”

În continuare, în România, vin mii de refugiați. Dacă doriți să ajutați poporul ucrainean, puteți dona și în conturile deschise de asociațiile non-guvernamentale, de asemenea puteți ajuta și prin SMS. ProTV susține aceste campanii.