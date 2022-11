Tații vor sta mai mult acasă cu cei mici, indemnizațiile pentru copii ajung să se dubleze. România, pe primele locuri în UE

Aceasta va crește cu jumătate din valoare actuală, pentru fiecare copil.

Mihaela Moșora are patru copii, între care și o pereche de gemeni. Spune că i-ar fi prins bine dacă indemnizația de la stat ar fi fost mai mare.

Mihaela Moșora, mamă de gemeni: ”Una e să crești un copil și alta e să crești doi deodată. Costurile sunt foarte mari. Plusul pe care îl obțineai dacă aveai gemeni era undeva la 1.300 de lei. Cu 1.300 de lei nu poți să mai crești încă un copil”.

În prezent, indemnizația acordată de stat este calculată la 85% din veniturile nete pe care mama le-a avut în ultimele 12 luni, anterior nașterii. Noile modificări prevăd că majorarea nu poate fi mai mică decât sprijinul actual acordat pentru gemeni, în funcție de indicatorul social de referință, adică 1.314 lei. Cu alte cuvinte, doar mamele sau tații care au indemnizație mai mare de 2.628 de lei vor simți aceste majorări.

De exemplu, dacă mama unor tripleți are o indemnizație de 3.000 de lei, va primi încă 1.500 de lei pentru fiecare copil. Asta înseamnă o indemnizație de 6.000 de lei în total.

Sau o altă mamă, cu gemeni de această dată, care are indemnizația maximă de 8.500 de lei, va primi încă 4.520 de lei în plus pentru al doilea copil, adică ajunge la peste 13.000 de lei.

O altă modificare se referă la concediul de creștere a copilului. Dacă până acum tații aveau dreptul să stea o lună acasă cu copilul, la finalul celor doi ani de care beneficia mama, acum perioada se dublează la două luni. Dacă tații sunt cei care solicită de la bun început concediu pentru creșterea copilului, mamele sunt cele care pot sta două luni acasă.

Noile modificări intră în vigoare chiar din decembrie 2022

Marius Budăi: ”Directiva prevede echilibru între viața profesională și cea privată a părinților și a îngrijitorilor. Și da, într-adevăr, este această prelungire de la o lună la două luni, perioada totală a concediului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul”.

Măsurile vin ca urmare unei directive europene. Oricum, România este una dintre țările care oferă condiții bune părinților după nașterea copiilor.

Victor Negrescu, europarlamentar: ”Termenul de doi ani plasează România pe primele locuri și este un lucru pozitiv. De asemenea, beneficiile salariale raportate la venitul dinaintea nașterii copilului este mai mare decât în alte state europene, unde media, din informațiile pe care le am, este de aproximativ un an de zile, de 60- 70% din veniturile pe care le are părintele anterior”.

Noile modificări ar putea intra în vigoare chiar din luna decembrie, după publicarea lor în Monitorul Oficial.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-11-2022 19:51