Târg în aer liber în București, pentru designerii și producătorii români care oferă produse sustenabile

În marile orașe, sunt tot mai multe astfel de expoziții, la care participă foarte mulți artiști talentați. În centrul Bucureștiului, într-o clădire interbelică, zeci de designeri și producători romani își întâmpină clienții, mulți dintre ei fideli, cu haine, încălțăminte și accesorii. Toate sunt confecționate după rigorile sustenabilității.

Pe timp de vară, în fiecare sfârșit de săptămână, aici are loc un târg în aer liber. Iar această scurtă vacanță a fost un bun prilej pentru un maraton de cumpărături.

Cofondator Ramona Unguraș: ”Avem un concept care este zero waste, oamenii vin și cumpără, sunt interesați, din mai multe puncte de vedere. 1- prețul hainelor, 2- diversitatea și comorile pe care le găsesc și faptul că avem un spațiu urban și inedit. Am plecat de la ideea creatorului mic, care are nevoie de expunere pentru produse. Pentru un designer mic e complicat, chiar dacă e la început de drum sau nu, să își expună produsele fizic într-un spațiu”.

Cei care participa la evenimentele de acest fel cumpără mai puțin, dar de calitate, în special de la artiștii români.

”- Ce ați ales?

- Nu mă decid între ăștia trei, îmi place că au foarte multe variante de pantofi eleganți cu toc mic, eu fiind înaltă”.

”Fast fashionul e mai ieftin, dar consumatorii nu văd imaginea de ansamblu, eu prefer brandurile românești. O dată, susțin producătorii și doi, sunt mult mai mult calitative, îmi iau ceva frumos, de calitate, mă ține mai mult timp. Pe termen lung e o investiție mai bună”.

Producător pantofi Adina Antonie: ”Calitatea brandurilor românești e foarte bună, clienții își pot alege și configura pantofii exact așa cum își doresc”.

Designerii de haine, dar şi de obiecte, refolosesc cu succes părţi din ţinute aruncate la gunoi.

Comisia Europeană cere țărilor să pună căpăt fenomenului ”fast fashion”

Manager târg Oana Craioveanu: Am refăcut o cămașă în care am pus efectiv material reciclate, aici e o alta cămașă, o altă bluză.

Reporter: E conceptul de upcycling?

Oana Craioveanu: Exact. Avem și produse vintage, toată această zonă, unde dăm o altă viață hainelor, le dăm mai departe celor care vor să le repoarte. Avem un stand cu produse exclusive hand made, realizate din material reciclabile, totul făcut de mână, nimic cusut la mașină”.

”- Ce v-a atras atenția?

- Brățările acestea cu mesaj Morse, cuvintele sunt scrise în mesaj Morse”.

Artist vestimentar Sorana Darclee: ”La mine o să găsiți lucruri pictate manual, sunt atât haine, dar și tablourile expuse. E o chestie pe care o fac de când eram copil, îmi plăcea la un moment dat un obiect vestimentar foarte tare, dar la un moment dat își cam pierde viața și atunci simțeam nevoia să-i dau o viață nouă”.

Și clienții sunt încurajați să își creeze propriile obiecte decorative sau vestimentare în atelierele organizate săptămânal.

În condițiile în care industria modei este al doilea cel mai mare consumator de apă la nivel global, Comisia Europeană solicită țărilor din Uniune să ia măsuri care să pună capăt fenomenului numit ”fast fashion”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 22-08-2023 15:04