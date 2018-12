”Țara lui Papură Vodă”. Șoferii de pe DN1, negri de supărare că au mers cu viteza melcului

Pro TV

Pe DN1, turiștii care și-au încheiat vacanța s-au intersectat cu cei care abia în a doua zi de Crăciun au pornit către munte.

Pe ambele sensuri de mers s-au format coloane înfiorătoare, care s-au deplasat cu mai puțin de 10 kilometri pe oră.

În a doua zi de Crăciun, mulți români au plecat din București către munte. Primul blocaj s-a format înainte de prânz, la Comarnic. Mașinile au mers cu viteza melcului până la Azuga.

Șofer: Groaznic, sunt plecat de la 9 jumate din București și e 2 și un sfert.

Reporter: Cu cât ați mers la ora?

Șofer: 5-10 km.

Șofer: "Foarte rău, suntem în România, nu se vede? Am stat 20 de ani în Italia, își bate joc... cel mai ordinar, cel mai mincinos Guvern."

Șofer: "Țara lui Papură Vodă, plătim benzină, motorină, rovigneta degeaba, asta am ajuns să facem."

Unii oameni au preferat să tragă pe dreapta, la Sinaia, și să-și continue călătoria pe jos. Oricum, nu aveau o țintă anume...

"Am luat-o pe jos, am lăsat mașina la gară, mergem să mâncăm și-o luăm înapoi."

Cei 13 kilometri dintre Sinaia și Azuga au fost parcurși... într-o oră și jumătate - o veșnicie pentru cei entuziasmați de gândul că ajung, în sfârșit, la munte.

Șofer: "Mi-a stricat ziua, am zis să mă duc și eu la munte în ziua asta, am stat și am consumat mult."

Nerăbdătoare, o șoferița din Giurgiu, a urcat cu SUV-ul pe trotuar, pentru a depăși câteva autoturisme din coloană. Haosul s-a dezlănțuit și pe celălalt sens imediat după prânz.

Un cuplu a petrecut un Crăciun în tihnă în Maramureș, dar relaxarea s-a risipit pe la Predeal. Dar cum românului nu-i lipsește niciodată hazul, în toată aglomerația a fost loc de glume.

Șofer: ”Am niște palincă într-o sticlă, cred că o desfac, că aici nu mă condamnă nimeni dacă beau o gură de palincă, la ce-i aici...”

Pasager în mașină: ”Cineva a coborât din mașină, a intrat la magazin, că are timp să urce înapoi în mașină.”

N-am mai pierde ore întregi din viață în trafic, dacă am avea autostrăzi - spun, supărați, șoferii. În acest an, în România, s-au inaugurat doar 60 kilometri de autostradă.

Pe A1, 3 mașini s-au ciocnit ca popicele, iar o a 4-a care venea din spate a intrat în ele. În tot carambolul, o persoană a fost rănită ușor.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer