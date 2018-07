Tabăra de supravieţuire cu Tibi Ușeriu! Cine sunt norocoşii care vor urca pe munte alături de el

Deşi s-au înscris sute de tineri la şcoala de mers pe munte a asociaţiei ''Tășuleasa Social'', condusă de Tibi Useriu, doar 200 dintre ei au avut norocul să fie aleși.

Motivați de reușitele lui Tibi, care a câștigat de trei ori ultramaratonul de la Polul Nord, participanţii vor să învețe cum să cucerească cele mai înalte vârfuri în siguranţă şi să protejeze natura.

Organizatorii i-au ales pe cei care deşi au o viaţă sedentară îşi doresc să ajungă pe munte, dar şi pe cei care au avut parte de experienţe neplăcute.

Alina Florea - participant: "Am descoperit munţii din România, dar niciodată nu am avut curajul şi nu am ştiut cum să merg pe munte şi asta a fost o ocazie foarte bună să învăţ".

Împărţiţi în 8 grupe, tinerii vor fi antrenaţi timp de două zile de 12 profesori. Aceştia îi învaţa cum să se informeze înainte de călătorie, cum să îşi procure echipamentul, cum să îşi aleagă locul pentru tabăra, dar şi ce să mănânce. În plus, le dau noţiuni de prim ajutor.

În această tabără tinerii învaţa să se autogospodărească. Asociaţia le pune la dispoziţie mâncarea pentru călătorie, dar şi o parte din echipament.

Tabăra durează patru zile şi este gratuită.