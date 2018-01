Statuie din zăpadă cu Alexandru Ioan Cuza, făcută de câțiva pensionari: ”Eminescu a fost baza”

Pro TV

Pentru cei care, probabil, au uitat că astăzi se împlinesc 159 de ani de la Mică Unire, câţiva pensionari din Galaţi au găsit un mod inedit de a le aduce aminte.

Celebri în cartier pentru statuile din zăpadă pe care le ridică în faţa blocului, de această dată s-au mobilizat să-i dea formă lui Alexandru Ioan Cuza.

Iarna aceasta a fost săracă în "materie primă" şi nu le-a ieşit figura şi cu Mihai Eminescu, de ziua lui. Ultima ninsoare i-a ajutat însă cu domnitorul Cuza.

Petre Darie are 76 de ani şi o pasiune mai puţin obişnuită - face sculpturi din zăpadă, iar atelierul său este grădina din fața blocului. Iniţial, din mâinile lui prindea contur Mihai Eminescu. De câţiva ani însă, modelează cu succes şi bustul lui Alexandru Ioan Cuza.

Petre Darie, sculptor amator: "Cred că-s vreo trei ani, de-acuma se-mplinesc, de când îl fac pe Cuza. Dar Eminescu a fost de baza întotdeauna. Am pornit de la omul de zăpadă, zic să îl facem să aprecieze şi copiii, nu? Şi după aia, zic, să se întrebe şi ei "cine e?"

Vecinii de bloc îi sunt ajutoare de nădejde. Marți, de pildă, pensionarii s-au mobilizat şi au adunat toată zăpada din zonă.

"Am mers în parcare, ne-am luat la adunat zăpadă, cutare, cutare... Am luat şi am făcut. Cât de cât a ieşit!" - explică un vecin.

Artiştii nu duc lipsă de public. Trecătorii se opresc deseori în fața grădinii de unde îi priveşte Cuza de zăpadă.

Pensionarii sper că iarna aceasta să le ofere totuşi suficientă materie primă încât să construiască şi statuile care i-au consacrat în cartier: Mihai Eminescu, Vlad Ţepeş şi Cuminţenia Pământului.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer