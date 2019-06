Spectacol, adrenalină și relaxare la Haidook Summer Fest, în Dâmbovița

Într-un peisaj de poveste, iubitorii de cai şi-au dat întâlnire la Haidook Summer Fest, organizat în localitatea Runcu din judeţul Dâmboviţa.

Haiducii moderni şi-au încântat privitorii cu cei mai frumoşi cai şi cele mai interesante acrobaţii ecvestre.

Spectacol, adrenalină, relaxare şi multă mişcare! Asta promit organizatorii în ediţia din acest an la Haidook Summer Fest. Sute de turişti au venit să se bucure de natură şi de echitaţie.

La festival a sosit şi actorul Denis Ştefan, mare iubitor de cai. A venit însoţit de Uma, o iapă pe care a reuşit să o salveze în urmă cu ceva timp şi pe care a dresat-o.

Denis Ștefan, actor: "Încercam să prezentăm publicului metode de antrenament ale cowboy-lor americani, să promovăm aceste discipline western şi în România."

Concurenţii şi-au arătat măiestria în dresaj şi au făcut spectacol.

Participanta: "La proba de dresaj am luat locul întâi, datorită lui, este un căluţ minunat, lucrez de puţin timp cu el, am reuşit să fac o conexiune foarte frumoasă cu el."

Participant: "Neli, calul meu de suflet, are 11 ani, am foarte multă încredere în ea, ea în mine, am tupeu să stau sub ea şi n-are nicio problemă."

De pe margine, toţi cei prezenţi s-au declarat încântaţi de probele prin care au fost nevoiţi să treacă caii.

Participanta: "Mie mi se pare că faci o conexiune aşa de mare cu calul încât, nu ştiu, poate şi el să-ţi simtă sentimentele, poate să te audă vorbind."

Festivalul se va încheia duminică seară.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!