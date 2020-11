Sinucidere oribilă a unui polițist de frontieră din Vaslui. Suferea de depresie după ce a fost infectat cu Covid

Un polițist de frontieră din Vaslui s-a sinucis cu un flex, colegii bărbatului spunând că acesta suferea de o depresie severă după ce a fost internat cu Covid-19.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost descoperit aproape mort în propria locuință, întins pe pat și cu o plagă tăiată la gât, scrie Vremea Nouă.

Alături de el era un flex în funcțiune, motiv pentru care polițiștii iau în considerare varianta sinuciderii. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să salveze victima, dar în cele din urmă nu au putut decât să-i declare decesul.

Bărbatul lucra din 2004 la Sectorul Poliției de Frontieră Berezeni, iar colegii îl știau ca un om liniștit și care nu a făcut niciodată probleme.

Polițistul se afla în concediu medical, după ce săptămâna trecută a fost externat din spital, unde a fost internat în urma infectării cu Covid-19.

Avea o depresie severă după ce a fost internat cu Covid-19

“Prima dată, am crezut că i-a revenit boala și aceasta a fost cauza decesului. Când am aflat care era, de fapt, cauza, am înlemnit cu toții și nu ne-a venit să credem”, spun colegii bărbatului.

Apropiații bărbatului spun că acesta a intrat într-o depresie severă după ce a ieșit din spital și urma un tratament de specialitate.

“Sectorul de poliție de Frontieră Berezeni a fost informat cu privire la faptul că un lucrător din cadrul instituției, aflat în concediu medical, a fost găsit decedat, la domiciliu. Cercetările sunt derulate de către polițiti dinb cadrul IPJ Vaslui, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși. De asemenea, colegul nostru era încadrat din anul 2004 și nu era înregistrat în evidențe cu un comportament dezadaptiv sau cu vreo restricție privind executarea serviciului sau portul armanentului din dotare. Conducerea instituției își exprimă regretul pentru cele întâmplate adresând condoleanțe famiiei îndoliate”, spun reprezentanții Poliției de Frontieră.