România, un nou record negativ la natalitate. ”Statul nu ne ajută cu nimic”

România se confruntă cu un nou record negativ, la natalitate. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în prima jumătate a acestui an s-au născut cu mai puţin de 12.000 de copii.

Iar 2018 doborâse, la rândul său, recordul de cele mai puţine naşteri din ultimele 3 decenii.

În lipsa unor politici publice care să îi încurajeze pe tineri să aibă o familie numeroasă aici şi să nu plece în alte ţări, România este tot mai îmbătrânită.

Tot mai mulţi tineri cântăresc îndelung înainte să îşi mărească familia.

Tânăra: "Este greu de crescut un copil, nu ai cu cine să îl laşi. Statul nu ne ajută cu nimic, asta este alt punct. Loc la grădiniţă, creşă, şcoală, îţi trebuie bani pentru orice".

Tânăra: "Şi eu am spus că ar fi bine să mai aştept. Din primul moment, de când îţi plănuieşti o sarcină, pentru că unii să o aibă şi să îşi facă analize şi apoi să cumpere toate cele necesare este nevoie de timp, bani, efort şi probabil o întreagă comunitate ar trebui să ajute, nu doar cei doi".

În prima jumătate a acestui an s-au născut doar 85.000 de copii, cu 12.500 mai puţini decât anul trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Cum numărul celor care se sting din viaţă este mai mare, sporul natural este negativ, şi, implicit, populaţia tot mai îmbătrânită. În plus, rămânem tot mai puţini şi din cauza migraţiei. Zeci de mii de tineri se stabilesc anual în alte ţări. Natalitatea în scădere are însă şi alte cauze.

Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INS: "Femeile se gândesc întâi să îşi facă o carieră frumoasă şi după aceea să facă şi copii. Dar când cariera devine împlinită abia peste 40 de ani apare o contradicţie biologică între dorinţă de a avea copii şi capacitatea de a face copii"

Scăderea natalităţii este prezentă şi în restul Europei. Unele ţări însă au luat măsuri pentru a stopa fenomenul. Germania, de exemplu, a crescut durata concediului de creştere a copilului la 3 ani, în timp ce în Franţa, mamele se pot întoarce mai devreme la serviciu şi pot avea şi copiii aproape. Companiile beneficiază de facilităţi fiscale dacă le asigura angajaţilor şi o creşă.

Franţa este de altfel şi singura ţară europeană care a reuşit până acum o redresare demografică.

În lipsa unor astfel de măsuri, România ar putea ajunge la doar 14 milioane de locuitori, adică mai puţini cu o treime, până în 2060, potrivit unor proiecţii făcute de Institutul Naţional de Statistică.

