Românii întorși în țară din cauza pandemiei, hotărâți să rămână: "Este ok şi aici salariul"

Pentru sutele de mii de conaţionali întorşi în ţară din cauza pandemiei, după ce unii dintre ei şi-au pierdut inclusiv locurile de muncă, România a devenit noua realitate.

Cea în care vor să-şi deschidă mici afaceri ori să se angajeze. De exemplu, cei care făceau munci agricole, în străinătate, ajută, în această perioadă, la strângerea culturilor de la noi, chiar dacă primesc mai puţini bani.

Soţii Vlașin au locuit în Madrid în ultimii aproape douăzeci de ani. Ea a fost profesoară de pian la o şcoală privată de acolo, iar el scriitor. Acum, vor să rămână definitiv în România - în Telciu, Bistriţa-Năsăud.

Gelu Vișan, scriitor: "Ne-am hotărât să ne întoarcem în zona asta, unde eu m-am născut, după 20 de ani de străinătate cu pandemia asta decizia a fost accelerată şi nu am stat prea mult pe gânduri."

Maria Vlașin, profesor muzică: "Am venit să nu mai mergem înapoi. "

Deocamdată Maria Vlașin le da meditaţii copiilor care vor să înveţe să cânte, dar ar vrea să se angajeze în învăţământ.

Nicu Găvan a locuit în ultimii 13 ani în Marea Britanie şi în Spania. A fost pe rând şofer de TIR, instalator, muncitor în contructi şi într-un final ghid turistic.

Întors acasă vrea să îşi deschidă propria afacere.

Nicu Găvan: "Vreau să deschid, aici, în Cluj, o firmă de instalaţii, apă caldă, apa rece, domestică, şi să-i dau drumul la ceva, că trebuie făcut ceva. Măcar aici vorbesc limba, cred că e mai dificil în alte ţări să deschizi ceva."

Pe alţi câţiva i-am găsit în podgoriile din Arad.

Nicodin Stoian: "Am zis că rămân acasă, nu mai merg cu pandemia asta exact în Italia unde este mai periculos. Acolo am fost în Padova, acum lucrez la vie. Sunt acasă, aproape. Banii de acolo nu se compară cu ăştia de aici. În patru săptămâni am câştigat o mie şi de euro, aici banii ăia nu-i faci."

Laurențiu Lenghel: "În Germania am fost anul ăsta de două ori la castraveţi şi nu mai merg că este ok şi aici salariul. Ce să facem, trebuie să ne obişnuim şi cu munca din România."

Iosif Szabo: "Eu am fost în Irlanda de Nord şi acum lucrez aici că am nevoie de bani de mărunţiş. Nu am mai mers ca e prea scumpă chiria şi nu mai găseşti de lucru din cauza covidului."

Geza Ball, proprietar podgorie: "Sper că oameni aceştia după trecerea pandemiei să rămână."

Autorităţile vor să ţină în ţara sutele de mii de romani care au revenit acasă. Firmele care îi angajează primesc - timp de un an - de la stat jumătate din salariul pe îl plătesc celor ca ei.

Ajutorul nu poate depăşi însă 2500 de lei pe lună.