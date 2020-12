Românii au dat banii de concediu pe renovări. Vânzările la produsele pentru casă au explodat în pandemie

Deși am stat mai mult acasă, am cheltuit mai mult decât anul trecut. Datele furnizate de Institutul de Statistică arată că, după șocul din primăvară, consumul dă semne de revenire.

Am dat mai puțini bani pentru haine, însă ne-am luat mai multe obiecte pentru confortul casnic.

Andreea a studiat arhitectura și, la fel ca mulți alți români, s-a gândit ce-ar putea schimba pentru a se simți mai bine acasă, alături de familie, mai ales că o cameră a devenit și birou.

Andreea Ileșoi: ”Banii de concedii s-au dus în renovarea apartamentului. Proiectul cu balconul a început prin mai, am zis că trebuie să schimbăm geamurile, am fost dintr-un șantier în altul, au mai fost și momente în care am stat și pe balcon, ne-am și uitat aici la filme, am și dormit vara pe el. Ne gândim mai mult la noi, la confort”.

De la modernizarea balconului și a băii și mobila nouă și-a făcut loc pe lista de priorități a românilor, spun comercianții magazinelor de profil.

Aceștia au înregistrat vânzări mai mari cu până la 50% la toate produsele pentru casă și grădină.

Alexandru Scarlat, reprezentantul unui magazine de materiale de construcții: ”Vorbim de reamenajarea sufrageriei sau de reamenajări sezoniere de Crăciun, de vară, de terase, pentru clienții cu spații exterioare, există o creștere exponențială pe amenajări terase, curte”.

De altfel, cumpărăturile făcute de oameni în primele zece luni din an arată o revenire a consumului după șocul din primăvară, când multe magazine au fost închise.

Din ianuarie și până în octombrie au fost vânzări mai mari la mâncare - cu peste 5 procente, însă și produsele nealimentare au ținut ritmul.

Iar în octombrie, românii au consumat mai mult față de septembrie cu aproape 2%, iar față de aceeași lună din 2019 avansul se apropie de 6 procente.

S-au cumpărat mai puține haine

Sunt însă categorii pentru care vânzările au frânat puternic.

Dacă ne uităm pe o perioadă mai lungă de timp, vedem clar cum pandemia ne-a schimbat coșul de cumpărături.

Am mai uitat de haine, dar ne-am înnoit lucrurile în casă și am investit în confort. De exemplu, în octombrie am avut o scădere de aproape 14 procente la categoria îmbrăcăminte și încălțăminte față de primele zece luni din 2019.

A apărut în schimb o creștere de peste 5 procente la mobilă și aparate electrice.

Claudiu Vrînceanu, economist: ”Comerțul își continuă creșterea netulburată de pandemie, putem spune că sectorul comerțului a înregistrat valori normale în pofida pandemiei. Comerțul electronic a susținut această creștere a consumului și de avans al produselor nealimentare”.

Datele statistice arată și un câștigător clar în această perioadă - comerțul online, care în octombrie a marcat o creștere de 30% față de primele zece luni din 2019.