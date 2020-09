Cîțu: ”Fără criza din sănătate, deficitul bugetar ar fi fost de 1,93% din PIB”. Cât ne-a costat pandemia

Pandemia cu coronavirus a generat cheltuieli suplimentare la bugetul statului de 11,62 miliarde de lei, a declarat ministrul Finanțelor Florin Cîțu.

Potrivit ministrului, din deficitul înregistrat în primele opt luni ale anului, 3,3 puncte procentuale vin din cheltuielile suplimenare generate de pandemie.

Cîțu a adăugat că, fără criza din sănătate, deficitul bugetar ar fi fost în august 1,93% din PIB.

Ministrul Finanțelor a mai spus că Guvernul nu intenționează să majoreze taxele și că va menține un echilibru al bugetului.

Cîțu a mai precizat că bugetul pe 2021 va fi adoptat de noul Legislativ, după alegerile parlamentare, însă va a mai exista o rectificare bugetară în acest an.

În legătură cu o eventuală prelungire a termenului până la care se plătesc taxele, ministrul a spus că nu are în vedere acest lucru, pentru că până la 25 octombrie vrea să aibă o imagine clară a ”sănătății” economiei.

Cîțu a adăugat, însă, că vor fi sectoare ale economiei care au fost grav lovite de criză și pe care Guvernul le va ajuta în continuare prin măsuri active.

În ceea ce privește performanța economiei în ultima parte a anului, oficialul de la Finanțe a explicat că nu se așteaptă la șocuri majore, având în vedere că și celelalte economii europene au început să se redreseze.

”În toată Uniunea Europeană economiile vor reveni în 2021. România și Polonia au o revenire aproape completă după 2021. Obiectivul este de a ne reveni complet din 2021 și să putem să creștem din 2022. Am performat mai bine decât estimau agențiile de rating și Comisia Europeană. Și o vom face în continuare. (…) Am arătat că am făcut față unui șoc negative, în condițiile unui deficit mare. Nu văd un scenariu în care să ne întoarcem la situația din martie”, a spus Cîțu.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunțat, luni, că deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB după primele opt luni ale acestui an, respectiv 54,77 miliarde de lei,

"Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 54,77 miliarde de lei (5,18% din PIB), din care mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19. Sume în valoare de 31,17 miliarde de lei (2,95% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", a anunțat MFP.