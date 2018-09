Record de plecări din ţară după OUG 13. "Să fiu al naibii dacă le plătesc taxe amnistiaţilor"

Tot mai mulți români vor să emigreze, din cauza situației economice și politice. Potrivit unui studiu, în ultimii 8 ani au plecat din România peste un milion și jumătate.

Iar acum, unul din cinci locuitori s-ar muta în străinătate, dacă ar putea. Anul trecut a fost înregistrat un număr record: peste 200.000 de români au părăsit țara, în căutarea unei vieți mai bune.

Gabriel are 23 de ani şi este asistent medical în Craiova. Vrea să plece în Germania pentru că în ţara i s-a oferit într-un spital salariu minim pe economie -1900 de lei brut. "Am terminat o şcoală cu 10 pe linie. Am căutat, nu mi s-a oferit nimic concret, nimic pentru viitorul meu. Consider că dau puţin înapoi. Puteau să se uite pe CV-ul meu. Dar au preferat să nu se uite, să îmi spună că de fapt tu eşti prea bun pentru noi, şi noi putem să îţi oferim un salariu minim pe economie."

Codrin are 36 de ani şi este medic specialist neurolog la Sibiu. S-a hotărât să plece în Franţa, dezamăgit de condiţiile de lucru, dar şi de situaţia politică şi economică. Nu regreta nici o clipă alegerea făcută.

Pro TV

Codrin Rotaru, medic:"Pentru mine picătură care a umplut paharul a fost în 2016. A fost povestea aceea cu ordonanţele de urgenţă şi atunci mi-am zis: să fiu al naibii dacă am să muncesc să plătesc amnistiaţilor taxe şi impozite. A fost forma mea de protest, de a pleca din ţară. Cu timpul orice satisfacţie medicală a dispărut şi a fost înlocuită de frustrare şi de un sentiment profund de plafonare."

Un studiu IRES, realizat în acest an, arata că 1 din 5 români s-ar muta din ţară.Cei mai mulţi sunt bărbaţi cu vârste între 36 şi 50 de ani, cu studii superioare, care provin din sudul ţării, inclusiv capitală. De altfel, datele Institutului Naţional de Statistică arată ca anul trecut, un an agitat cu proteste şi nemulţumiri sociale, s-a înregistrat un record de romani plecaţi peste graniţe

în căutarea unei vieţi mai bune. Din 2008 şi până acum au emigrat peste un milion şi jumătate de persoane.

Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni: „Avem programe prin care sprijinim crearea de locuri de muncă. Noi încercăm să îi convingem că în România exista o alternativă şi mai ales cu toţii simţim de la o zi la alta deficitul forţei de muncă."

Ioan Hosu, sociolog: „Din păcate, principala cauză pentru care oamenii aleg să părăsească România este cauza economică. Dacă ar fi rămas în România aceşti oameni ar fi adus un spor la PIB de 50 de milioane de euro. Cu alte cuvinte, noi pierdem, România pierde prin plecarea acestor oameni, chiar dacă ei trimit, ei nu trimit suficient de mult, economia pierde."

Românii care emigrează se îndreaptă în primul rând către Germania, Marea Britanie şi Spania.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!