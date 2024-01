Proteste la Ministerul Educației. Elevii din 19 județe care fac naveta vor plăti biletul sau abonamentul din banii lor

Federația Operatorilor din Transport a anunțat că operatorii din mai multe județe, cum ar fi Prahova, Iași sau Suceava nu și-au primit banii din septembrie pentru transportul copiilor și acuză ministerul educației că a modificat schema de plată fără să consulte pe cei implicați.

Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov şi Asociaţia Vâlceană a Elevilor critică dezinteresul ministrului Ligia Deca faţă de elevi, după ce au protestat 2 ore în faţa Ministerului.

”Elevii au solicitat întâlnirea cu doamna ministru, însă aceasta nu a fost prezentă în instituţie, nu a dorit să comunice cu elevii despre problemele pe care le-a generat prin hotărârea de guvern ce avea să corecteze greşelile costisitoare pe care elevii sunt nevoiţi să le plătească. Aceştia au fost redirecţionaţi către intermediarii ministrului” - se arată într-un comunicat al asociațiilor elevilor.

"Am crezut că doamna ministru va veni să discute cu noi, eleve navetiste, despre problemele pe care le întâmpinăm încă de la începutul anului şcolar, din dorinţa de a ajunge la şcoală. Cred că nu era la muncă, altfel nu îmi explic de ce nu a dorit să ne asculte. Reprezentanţii Ministerului ne-au spus că nu este datoria lor să rezolve problemele ridicate de noi, că asociaţia noastră din Constanţa vine numai să se plângă şi că ar trebui să ne preocupe altceva decât transportul. Le-am spus că legea spune că toţi elevii au transport gratuit, nu doar navetiştii, iar doamna Ioana Lazăr ne-a spus că noi vrem să mergem în vacanţe, de aceea cerem să se respecte legea. Am rămas profund dezamăgită, atât din cauza absentării doamnei ministru, cât şi a afirmaţiilor intermediarilor săi, care ne-au spus că avem pretenţii prea mari când am cerut să vorbim cu doamna Ligia Deca. Noi doar vrem să ajungem la şcoală, nimic mai mult." - Lorena Drăguşin, preşedinte AEC

"Doamna ministru continuă să sfideze elevii, chiar dacă aceştia vin la uşa Ministerului şi solicită un dialog pentru un învăţământ cât mai de calitate. Reprezentanţii Ministerului s-au eschivat de la responsabilităţi, având ca răspuns la orice revendicare a noastră sintagma "Nu ţine de Ministerul Educaţiei", lucru fals conform legii. Promisiunile în van nu au încetat să apară, ca de obicei aceştia încercând să se abată de la subiect şi să motiveze deciziile ilegale pe care le iau zi de zi. Aştept cu interes ziua în care doamna ministru îşi va asuma funcţia pe care o deţine, pentru scurt timp sperăm, şi va reuşi să înfrunte beneficiarii primari ai educaţiei. Mi se pare inadmisibil cum ministrul educaţiei care ar trebui să se ocupe de bunul mers al sistemului educaţional refuză să discute cu elevii şi îşi trimite intermediari pentru a nu înfrunta adevăratele problemele ale acestui sistem." - Ioana Stamatin, vicepreşedinte AEC

"Credeam că astăzi o să se facă puţină lumină, chiar aveam speranţa că o să purtăm o discuţie deschisă cu doamna Ligia Deca. Am deschis subiectul sumelor forfetare care sunt acordate pentru zonele în care nu există un mijloc de transport public avizat pe acele rute, le-am cerut celor de la Minister să caute o soluţie pentru elevii care sunt nevoiţi să facă autostopul, să meargă cu maşina proprie sau să apeleze la taxi. Răspunsul a fost fără speranţă - " nu ţine de noi". Aşadar, ne putem aştepta ca incidente precum cel de la Caracal să fie în continuare pe lista tragediilor pe care le întâmpinăm pentru că nu avem cu adevărat un transport sigur şi gratuit pentru elevii români. Ni s-a spus că în luna februarie o să se asigure gratuitate tuturor judeţelor, respectiv elevilor. Dar ce se întâmplă până atunci? Îşi permit toţi elevii să scoată acele sume din buzunar? Mai putem oare să avem încredere în propunerile enunţate de cei de la Minister?" - Iulia Băiaşu - preşedintele Asociaţiei Vâlcene a Elevilor

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 08-01-2024 17:33