Protestatar rănit la protestele din 10 august: ”Niciodata nu am fost audiat in acesti 3 ani”

Doru Oprea, unul dintre protestatarii care au fost răniți în urma intervenției jandamilor la protestele din 10 august 2018 susține că nu a fost audiat de procurori niciodată în acești 3 ani care au trecut de la acele evenimente.

Reacția sa vine ca urmare a deciziei Tribunalului București, care a respins printr-o decizie definitivă cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul “10 august”.

Oprea mai spune că este hotărât să își caute dreptatea la instanțele internaționale împotriva deciziei judecătorilor români.

”Tribunalul a respins cererea de redeschidere a anchetei privind represiunea din 10 August 2018, dosarul rămâne clasat. În ciuda celor promise de colonelul magistrat militar Chifan în momentul depunerii plângerilor penale, “lucrurile nu vor rămâne așa, vă promit eu”, niciodată nu am fost audiat în acești 3 ani și niciodată nu am sperat că lucrurile se vor schimba. Acum, principala mea preocupare e cum pot să îmi recuperez cutia de adidași în care am lăsat probele din ziua în care am fost împușcat, nu de alta dar de mâine îmi voi caută dreptatea la instanțele internaționale” - a scris pe Facebook Doru Oprea.

Peste 400 de oameni au primit îngrijiri medicale după mitingul care a avut loc în 10 august 2018, în Piaţa Victoriei din Capitală. Dintre ei, 45 au fost transportați la spital.

Printre cei răniți s-a aflat și Doru Oprea, care a fost operat la Spitalul Universitar din București, unde medicii i-au scos din picior capacul unei grenade.

Ulterior, el a afirmat că a contractat bacteria clostridium, după operația suferită la Spitalul Universitar. Managerul spitalului a respins acuzațiile, spunând că “afirmațiile nu se fondează pe nimic”.

Mai multe grupuri şi asociaţii civice au anunţat că vor organiza miercuri, 03 martie 2021, în faţa Tribunalului Bucureşti, un protest în legătură cu decizia acestei instanţe de a nu redeschide ancheta în dosarul “10 august”