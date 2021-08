Proiect unic în România. Culturile sunt supravegheate cu un radar conectat la satelit

România este singurul partener al Agenției Spațiale Europene, care, într-un proiect pilot, își supraveghează culturile cu un radar conectat la satelit. Se întâmplă la ferma didactică "Moara Domnească" de lângă București.

Practic, cercetătorii primesc date colectate pe calea undelor despre sol, plante și dauntori. În acest fel, fermierii își vor putea îmbunătăți culturile și productivitatea.

Radarul a început scanarea celor două culturi de grâu și porumb încă de când plantele au fost semănate. Practic, undele emise de aparat ajung până la 5 centimetri în sol și îi scanează caracteristicile, care sunt preluate simultan din satelit.

Profesor universitar Alexandru Badea: ”Procedeul se numește tomografia culturilor. Cu imaginile vizibile și în infraroșu se pot determina indici de vegetație care ne dau cu câteva zile mai devreme informații despre stresul hidric, adică dacă planta are nevoie să fie udată, se pot identifica locuri unde atacuri cu dăunători.”

Simultan, o echipa de cercetători verifică grație unor ustensile speciale și caracteristicile solului.

Andi Lazăr, doctorand: ”Acesta este un senzor de umiditate a solului și acesta este un senzor de temperatură. Și acum vom face și o prima măsurătoare. Pornim acest senzor și îl introducem în sol, 5 centimetri. Și putem vedea umiditatea a nivel de adâncime. Și putem măsura temperatura solului, avem în acest moment 34 de grade”.

Astfel, fermierii vor ști cât și când să ude plante sau să intervină cu tratamente.

Proiectul pilot, unic, urmărește ca în viitor pe sateliți să fie montați senzori care să identifice de la distanță problemele cu care se confruntă culturile din întreaga Uniunea Europeană.

Cercetări se fac și în zona aclimatizării la noi a mai multor plante exotice. Cercetătorii și studenții de la Universitatea de Agronomie din București au reușit cu mai multe tipuri de pomi asiatici. Kiwi, de pildă, s-a adaptat de minune pe pământ românesc. Rezistă la căldură, așa că poate fi cultivat cu succes în zona de sud a țării.

Conf. dr. Adrian Peticilă, decanul Facultății de Horticultură: ”Fructul de kiwi, în condițiile țării noastre, nu se poate matura pe plantă. Este un fruct care nu are etilenă și, din punctul nostru de vedere, este un avantaj, pentru că se maturează mai greu și poate fi ținut în frigidere sau depozite o perioada lungă de timp”.

Și rodiile s-au adaptat condițiilor meteo de la noi. Ce-i drept, le ajută iernile blânde și verile, care sunt din ce în ce mai calde.

Un fermier din comună Cilieni, Olt, și-a făcut deja o mică livadă.

Marius Delcea: ”Am luat semințe și am semănat și, în 4-5 ani de zile, am acum rodii cu fructe. Am avut, întâi, vreo 30 și ceva de pomișori mai mari, am mai dat din ei, mi-am pus eu vreo 5-6 pomișori în curte.”

O altă cultură care prinde bine la noi este curmalul chinezesc.

Alexandra Cornea, purtătorul de cuvânt al USAMV: ”Este foarte potrivit terenurilor aride, zonelor dobrogene, de aceea l-am asimilat în România cu denumirea de jujube sau curmal dobrogean. Fructul arată așa în acest moment al anului, în toamnă este recoltat, iar aici avem fructele deshidratate din cultura de anul trecut”.

Mai mulți cultivatori au avut cu succes cu puieți exotici, în special în zonele din sud.