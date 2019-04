Primele căpșuni românești au apărut în piețe. Prețurile fixate de fermieri

După roşiile ameţitor de scumpe, iată că au apărut pe piaţă şi primele căpşuni româneşti. Costă tot între 30 şi 40 de lei pe kg şi sunt produse de fermierii care au investit zeci de mii de euro în solarii.

Chiar dacă sunt parfumate şi extrem gustoase, fructele sunt de 3 ori mai scumpe ca suratele lor din Turcia sau Grecia.

Un fermier are mai multe terenuri în apropiere de Oradea pe care cultivă căpşuni. În solar însă, fructele s-au copt mai repede ca de obicei, iar prima recoltă a cules-o în urmă cu o săptămână.

Leo Pit fermier: "Anul trecut am reuşit să fac investiţia asta, de aproximativ 25.000 de euro, în aceste solarii. De-aia am acoperit cu solar ca să ies mai repede şi perioada de recoltare să fie mai lungă."

La câţiva kilometri distanţă, un alt cultivator de căpşuni a făcut o investiţie similară.

Samuel Surdan, fermier: "Pe solarii am cheltuit în jur de 25.000 de euro, doar solarii, fără plantaţie, fără sistem de irigaţie."

La piaţă, însă, fructele costă în jur de 30 de lei pe kilogram. Cu aproape 50% mai mult decât un kilogram de carne de miel.

Unii producători, care îşi vând singuri marfa, nu se tem de concurenţă din strainătate şi spun că au clienţi dedicaţi dispuşi să le dea cât cer.

Petru Sechei producător: "Oamenii s-au învăţat cu ele şi ne caută în piaţă, că au aromă, miros, gust, sunt foarte dulci şi aromate şi de aceea am client care mă întreabă când o să fiu la piaţă. Îi spun şi atunci ne caută în toată piaţa. Avem o concurenţă foarte mare, căpşuna din Grecia e foarte multă. Concurenta o simţi, cum am venit noi în piaţa deja ei au coborât preţul la ele, ei dau preţul sub noi ca să vândă marfa."

Preţul fructelor româneşti o să scadă la jumătate în doar o săptămână, odată cu apariţia pe piaţă a fructelor din plantaţii descoperite.

