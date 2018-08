Președintele Asociației Colectiv: Merg la protest pentru că o femeie a murit de foame în curtea unui spital

Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, și-a anunțat prezența la protestul românilor din diaspora, care va avea loc vineri în Piața Victoriei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a amintit sloganul „Corupția ucide”, strigat de sute de mii de oameni pe străzi după tragedia în care și-a pierdut fiul, Alexandru, și prezintă cazul femeii care a fost găsită moartă, după 6 zile, în curtea Spitalului „Obregia”.

Mesajul integral:

”Astăzi am fost întrebat care este motivul pentru care vreau să merg la miting pe 10 august. Am spus motivul meu, pe care unii dintre voi îl știți cu siguranță, dar acum tocmai ce am citit o știre despre pacienta găsită moartă după 6 zile de la dispariție, în curtea spitalului bucureștean Alexandru Obregia aflat în subordinea primăriei capitalei, a primarului general care risipește banii municipiului pe toate porcăriile posibile, aducătoare de voturi ( crede dumneaei).

Ei bine stiti de ce a murit acea sărmană bolnavă?

De foame.

Da, în 2018 in București, capitală europeană, într-un spital, o pacientă dispărută și necăutată de nimeni este găsită după 6 zile de la dispariție, moartă de foame în boscheții din curtea spitalului.

A auzit cineva ca primaria capitalei să îsi prezinte scuzele, demisiile?

Corupția ucide. Indiferența ucide.

10 August - Nu indiferenței, Nu corupției.”

