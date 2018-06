Pomii înfășurați cu sârmă, o practică întâlnită în mai multe județe. Polițiștii sancționează autorii

Moda înfăşurării cu sârmă a trunchiurilor de pomi încărcaţi de roade pare să se răspândească. Aşa că, pentru un pumn de fructe, copiii care jinduiesc la câteva cireşe sunt puşi în pericol.

În Bistriţa, dar şi Alba Iulia, poliţiştii au găsit astfel de cazuri, cu pomi înfăşuraţi în sârmă. Iar cei care au făcut acest gest sunt sancţionaţi.

În cartierul Cetate, din Alba Iulia, în faţa unui bloc, tulpina unui vişin bătrân de peste 40 de ani a fost înfăşurată cu sârmă ghimpată ca să-i descurajeze pe cei care ar vrea să culeagă roadele. Cel care a pus sârmă, un bărbat în vârstă de 85 de ani, are pretenţia că doritorii să îi ceară voie să culeagă fructe din pom.

Ioan Steop: „Să nu se mai urce oamenii răi să fure vişine, să ceară dacă trebuie. De vreun an de zile după ce am cules am pus sârmă, o tăiam eu că am scara aici, dar au tăiat-o ei. Eu l-am pus de când s-a făcut blocul ăsta atunci l-am pus, sârma numai acuma am pus-o."

Localnicii au condamnat soluţia extremă găsită de bărbat şi au privit uluiţi cum pomul încărcat de fructe a fost învelit cu sârmă ghimpată.

În alt cartier din Alba Iulia de data acesta un cireş a fost împrejmuit cu sârmă ca să nu mai poată nimeni să se urce în copac. Se pare că oamenii au prins curaj şi au chemat poliţia, însă până la această oră nimeni nu şi-a revendicat gestul. Poltistii încă îl caută pe cel care a împrejmuit trunciul pomului.

Toţi cei care vor împrejmui copacii aflaţi pe domeniul public cu sârmă vor fi sancţionaţi de poliţiştii locali.