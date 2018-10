Obicei în Maramureș. Îmbrăcați în straie populare, oamenii ajută la culesul strugurilor

Toamna are miros aromat de struguri și de must dulce. Iar în Maramureș, în plin sezon al culesului, oameni harnici, îmbrăcați în straie populare, merg în clacă pentru a ajuta la strânsul roadelor din vii.

Nu primesc bani, doar o porţie zdravănă de gulaș şi gogoşi gustoase, stropite cu vin din belşug.

În satul Coruia, din judeţul Maramureş, obiceiul suretitului, adică al culesului de struguri, are loc ca-n fiecare an la mijlocul lunii octombrie.

La via lui Ciprian a lui nea Mitru, culegătorii de ocazie au fost aşteptaţi cu coşuri pentru recoltă bogată de struguri.

"De când mă cunosc pentru mine era un lucru mare când tatăl meu spunea mai prunci mergem să culegem struguri. Un lucru care pe mine m-o încărcat, lucru care vreau să rămân de azi încolo."

Fructele bine coapte au fost adunate pentru must şi vin, iar ajutoarele au fost răsplătite cu bucate alese, muzica şi multă voie bună.

Viorica Cristea, localnică: "De copii încep a merge la strânsul strugurilor, la prieteni mai mult să ajuţi prietenii şi după claca se găteşte o masă şi se bea şi se distrează."

Pentru culegători s-a pregătit în ceaun de alamă, un gulaş din carne de ied. Cum însă a trebuit să stea câteva ore la foc, s-au servit gogoşi şi vin de casă.

După culesul strugurilor, oamenii s-au apucat de pregătirea mustului, iar spre seară s-au aşezat în jurul meselor îmbelşugate şi s-au încins în hore.