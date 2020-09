O școală cu 410 copii nu acceptă ”scenariul roșu”: Ne e teamă, dar nu suntem iresponsabili

O școală din Maramureș a decis să înceapă cursurile din 14 septembrie în format normal, cu elevii ”față către față”, chiar dacă scenariul în care se încadrează această unitate de învățământ este ”roșu”, care prevede predarea în sistem online.

Este vorba despre o școală din comuna Coroieni, județul Maramures, unde învață 410 de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial.

Directoarea aceștei școli se numește Liana Lazăr, iar ea spune că, în ultimele 14 zile, în comună au avut loc 10 cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19, ceea ce impune aplicarea scenariului roșu, adică învățământ predat în sistem online.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Roxana Hulpe, directoarea școlii spune că, în urma discuțiilor cu părinții și cu întreaga comunitate locală, ”s-a hotărât să deschidem față către față”.

Principala explicație a lor este faptul că, pe internet, ”legătura cu copilul se face foarte greu”.

Directoare: ”Noi, la 1 septembrie, ne-am întâlnit cu toate cadrele didactice și am stabilit un scenariu, neștiind că vom cădea în scenariul roșu. Am planificat sălile de clasă, am mărit distanța între bănci, m marct ce avem de făcut, am stabilit un orar cu pauze diferite pentru fiecare locație. În așa fel încât, în momentul în care DSP-ul mi-a stabilit roșu, a venit peste noi așa, ca o furtună. Ne-am readunat: Consiliul Profesoral, Comitetul pentru Situații de Urgență, comunitatea locală. Am consultat toți părinții. Toți părinții i-am consultat și cu acordul lor am hotărât în consiliul de administrație să deschidem față către față.”

Reporter: Părinții au cerut față către față?

Directoare: ”Așa au transmis, că doresc față către față. Ei doresc să vină copiii la școală, în siguranță, sigur că da, să vină la școală.”

Reporter: De ce refuzați să faceți online?

Directoare: ”Pentru că noi, la școală, avem laptopuri, dar legătura cu copilul se face foarte greu. Am constatat din martie, aprilie, mai, iunie. Noi, dacă avem o ședință cu directorii, reușim greu să ne auzim, 70-80 de oameni. Astăzi am participat la o ședință cu Prefectura Maramureș, n-am auzit-o pe doamna în general jumătate din ce ne-a transmis. Ori dacă STS-ul, care organizează o ședință la nivel de județ cu secretarii și cu directorii școlilor abia reușește să facă legătura o oră, noi, fără profesori de informații calificat, fără administrator de rețea nu putem face, crea contact, legătura cu copilul.”

Reporter: Dar profesorii dumneavoastră și învățătorii știu să folosească tehnologia?

Directoare: ”Profesorii noștri toți știu folosi, am făcut un curs CRED, în care ne-am perfecționat, în această primăvară și în această vară. Toți au făcut cursuri de profesori online. Putem ști, dar nu ne ajută tehnologia, nu putem intra în legătură cu toți cei 20 și ceva de copii, ca să ne desfășurăm. Nu am reușit la cote maxime în martie, aprilie, mai, iunie, n-am reușit lucrul ăsta.”

Directoare mai spune că a raportat la Inspectoratul Școlar decizia pe care a luat-o această comunitate din Maramureș, ”cerând ajutor” să fie aprobtă aceasta excepție.

Însă, până să vină răspunsul autorităților, părinții din comuna Coroieni au fost informați de profesori că școala începe ”față către față”, cu elevii prezenți fizic în clase.

Directoarea școlii recunoște că tuturor le este teamă de riscurile la care se supun toți cei de acolo, însă subliniază faptul că ei nu sunt ”iresponsabili”.

Directoare: ”Noi am transmis părinților și copiilor că începem. Am transmis deja naveta, orarul navetei cu microbuzele școlare. Noi așa am început, cu premisa asta am pornit”.

Reporter: Nu vă e teamă? În cazul în care ..

Directoare: ”Ba da, doamnă. Sigur că ne e teamă. Cum să nu ne fie teamă? Ne este teamă, dar să nu credeți că suntem iresponsabili. Școala și țara și lumea nu se poate opri, chiar dacă e vorba despre un virus periculos. Trebuie să facem ceva. Ori dacă nu facem școală .. Nu putem închide țara și lumea.”

Potrivit directoarei Lazăr, în școala din comuna Coroieni, județul Maramureș, sunt 30 de profesori, 7 angajați ca personal auxiliar și 410 elevi. De toți aceștia trebuie să se îngrijească o singură asistentă medicală, în condiții de pandemie de Covid-19.

Cele 3 scenarii pentru începerea anului școlar

Potrivit ordinului comun al ministrului Educației și Cercetării și al ministrului Sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Cele trei scenarii au următoarea configurație:

scenariul 1 (verde): participarea zilnică (față-n față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 (galben): participarea zilnică (față-n față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 (roșu): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.