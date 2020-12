O bătrână a ars de vie în propria casă, în Vaslui: ”Ziceai că e iadul”. Câinele o așteaptă și acum pe prispă

O bătrână din județul Vaslui și-a pierdut viața în chinuri, după ce locuința i-a fost cuprinsă de flacări. Vecinii au încercat zadarnic să o salveze. La finalul intervenției pompierilor, femeia a fost găsită fară suflare.

Devotat, câinele bunicii nu se clintește nici acum de pe prispa fumegândă. Își așteaptă stăpâna, fără să înțeleagă ce s-a întâmplat.

Femeia în vârstă de 76 de ani locuia singura într-un cătun din comuna Zapodeni și se deplasa cu dificultate.

Când a izbucnit incendiul, a încercat să se salveze și să ajungă la ușă, dar nu a mai avut puterea și a căzut în prag.

Vecinii au sărit și ei repede în ajutor, însă din cauza vălvătăii nu au reușit să o salveze.

Martoră: ”Am zis că îs artificii, pocneau oalele pe casă. Am văzut fum și am zis că alea nu sunt artificii. Ziceai că e iadul. Nu am putut să o salvăm. Au venit nepoții cu apă, vecinii. Ea avea un cui la ușă, în interior. Îl putea deschide doar dacă se ridica. Nu s-a putut ridica. A găsit-o cu capul la ușă, a căzut tavanul pe ea”.

”Localnic: A ars în casă. Lumea a sărit, nu a putut să o scape. Nu a putut deschide ușa, flacăra era extinsă, am sunat de vreo 3 ori, până au venit pompierii era casa în flăcări.

Reporter: De la ce a pornit?

Localnic: De la sobă, cred. De la altceva nu avea ce, ea nu fuma, ne pare foarte rău”.

Vecin: ”A fost nenorocire de la o sobă veche, nesupravegheată. A luat foc. Poate de la portița deschisă, poate de la coșul vechi. Nu știm. Dar sigur de la sobă. Când au ajuns primele persoane era împânzit de foc. Nu au putut. A țâșnit focul peste ei. Nu au putut interveni”.

Sătenii speră ca cineva să adopte câinele

Nenorocirea s-a petrecut într-un cătun în care cei mai mulți locuitori sunt oameni în vârstă.

Vecin: ”Era bolnavă, nevrednică, nu se putea deplasa. Ne duceam să îi ducem apă, mâncare, îi făceam focul. După 2 ore am auzit că a bătut în poartă cineva că arde la Măria. M-am speriat. Casa plină de flăcări. Am sunat la pompieri de 2-3 ori, domle veniți repede, că avem case aproape”.

Târziu în noapte, după ce au luptat cu flăcările aproape 3 ore, pompierii de la Vaslui au reușit să stingă focul.

Sătenii sunt impresionați acum și de câinele credincios al bătrânei, care nu se mișcă din fața casei. Localnicii îi duc de mâncare animalului devotat și speră să fie adoptat de cineva.

Copiii femeii, risipiți prin țară de ani de zile, se vor întoarce acum în sat pentru a-și înmormânta mama.