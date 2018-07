O asociaţie are nevoie de ajutor pentru a trimite copiii dependenţi de dializă în tabere

Pentru copiii dependenţi de dializă, fiecare minut este esenţial mai ales că cei mai mulţi nu au şansa să se bucure de vacanţă.

Tocmai de aceea, o asociaţie din Cluj încearcă în fiecare an să le ofere câteva zile de fericire în tabere special organizate pentru ei. Cei mici sunt în permanenţă monitorizaţi de medici.

Asociaţia pentru solidaritate şi empatie "Delia Grădinaru" din Cluj-Napoca organizează în fiecare an tabere pentru copiii cu probleme de sănătate, dependenţi de dializă. În 2017, spre exemplu, câţiva dintre ei au mers o săptămână în Creta.

Ilinca, o fetiţă de 11 ani din Năvodari a primit anul trecut un rinichi şi odată cu el o nouă şansă la viaţă. Pentru ea, tabăra din Creta a fost o experienţă unică.

Ilinca: "A fost o experienţă foarte frumoasă.”

Reporter: “Ce ai făcut acolo, ce îţi aminteşti?”

Ilinca: “M-am jucat pe plajă seara şi dimineaţă. Dimineaţa nu mergea să stai pe plajă, dar seara aşa era mai bine. Cu tati aş vrea să stau în tabără şi cu mami şi jocurile mele preferate sunt cu nisip.”

Reporter: “Faci castele de nisip, cu găletuşa, cu ce te joci?”

Ilinca: “Cu găletuşa, dar adaug şi apă şi fac prăjituri."

Dacă asociaţia va reuşi să strângă fondurile necesare, Ilinca ar putea să plece împreună cu părinţii în prima lor vacanţă.

Mama Ilincăi: "Ne simţim protejaţi. Ilinca are deja un an de la transpalnt. Ilinca are un an de la transplant şi anul trecut a fost mai riscant. Anul trecut nu a făcut plajă şi a fost un program mai restrâns. Anul acesta am vrea să mergem şi cu tatăl Ilincăi în prima noastră tabăra împreună toţi trei".

Emanuel Ungureanu, preşedintele asociaţiei: "Am strâns abia un sfert din suma de 60.000 de euro de care avem nevoie pentru tabără. Este un efort de mare pentru o asociaţie care este populată doar de voluntari, de aceea fac un apel către oamenii cu suflet bun pentru că vor oferi un crâmpei de fericire pentru nişte copii foarte grav suferinzi."

Pentru că proiectul să meargă mai departe organizatorii mai au nevoie de aproximativ 45.000 de euro.

