Nicolae şi Alina au mers la mormintele Regelui Mihai si Reginei Ana. Mesajul transmis familiei regale

La numai două zile de la cununie, nepotul Regelui Mihai, Nicolae şi Alina, proaspătă lui soţie, au mers la mănăstirea de la Curtea de Argeş, unde sunt înmormântaţi înaintaşii lui, care au condus cu România Monarhică.

După o slujbă scurtă de "primire a lumânărilor de cununie", prinţul s-a recules şi a depus flori la mormintele bunicilor săi.

Alina şi-a lăsat buchetul alb de mireasă pe mormântul Majestăţii Sale, Regina Ana.

La slujba specială de după cununie, Nicolae şi Alina au îngenunchiat în fata preotului, care le-a primit apoi în biserica lumânările aprinse la cununie. Cei doi tineri căsătoriţi i-au avut alături pe părinţii miresei, la fel de emoţionaţi ca fiica şi ginerele lor.

Imediat după slujba la care au participat zeci de oameni, veniţi special ca să-i felicite pe cei doi tineri, Nicolae şi Alina au trecut pe la toţi regii înmormântaţi în necropola regală.

Tot timpul au fost înconjuraţi de oameni zâmbitori, care le-au urat căsnicie fericită şi i-au asigurat de dragostea şi toată preţuirea lor.

Nicolae: "A fost un vis. Suntem fără cuvinte. Mai ales ce experienţe am avut în biserică, slujba a fost unică şi a fost o mare bucurie pentru noi toţi."

Alina: "Avem altfel de emoţii acum, uitându-ne în urmă, să spun aşa, şi văzând cum a ieşit evenimentul acesta, ce amploare a avut, suntem emoţionaţi de tot ajutorul pe care l-am primit."

Cu eleganţă şi discreţie, Nicolae nu a vrut să vorbească foarte mult despre tristeţea provocată de lipsa familiei lui de la nuntă, cu excepţia surorii Karina, dar a spus că nădăjduieşte că într-o zi familia să fie, din nou, unită.

Nicolae: "Mă bucur foarte mult ca sora-mea a venit şi a fost chiar alături de noi într-un moment foarte special. Am fost foarte trist că familia mea, mama mea n-a venit, dar am o familie nouă acum şi avem speranţe că vom avea o legătură cu familia mea în viitor".

Alina: "Am vrut să aducem un omagiu străbunicilor şi am ales acest loc, am venit cât am putut de repede să depunem flori şi am simţit prezenţa lor şi i-am avut alături, înseamnă foarte mult pentru noi Curtea de Argeş şi acest loc."

Cât despre luna de miere, cei doi spun că anul acesta vor rămâne în România şi nu vor alege vreo destinaţie exotică.

Nicolae: "Este o surpriză, dar vom sta în România pentru mai multe zile şi la anul o să avem o călătorie mai lungă. Luna de miere în România, în ţara noastră."

Ultima oprite a fost la noua necropolă regală, unde se odihnesc bunicii pe care Nicolae i-a iubit nespus: Regele Mihai şi Regina Ana. Alina a lăsat pe mormântul Reginei buchetul ei de mireasă.