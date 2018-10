Mii de pofticioși s-au adunat pe lângă ceaunele cu papricaș, în Timiș

80 de ceaune au fiert la foc mic şi au atras ca un magnet mii de pofticioşi la Festivalul Papricaşului, organizat în Timiş.

Bucătarii, fie profesionişti, fie de ocazie, şi-au dezvăluit secretele şi unii au fost chiar îndrăzneţi când a venit vorba de ingrediente surpriză.

Înainte de a gusta din bunătăţi, pofticioşii care au ajuns la Festivalul Papricașului, organizat la Buziaș, au fost instruiţi de bucătari.

"Gulaşul e o tocăniţă de vită condimentată, papricaşul e un sortiment un pic mai dulceag, deci mai altfel. E o mâncare specifică din Banat, de la noi", susține Sorin Leucuș, bucătar.

Odată lămurit acest aspect, s-a dat startul competiţiei şi fiecare a avut mână liberă în ceea ce priveşte reţeta.

Unii au ales să adauge ciuperci.

"Ciupercile îi dau un gust mai aparte, când se mănâncă carnea de porc cu ciupercă", susține un bucătar.

Câteva ceaune mai încolo, un bucătar a pariat pe carnea de porc vietnamez.

"Nu am mai făcut niciodată din porc vietnamez şi am zis hai să vedem şi cum e carnea de vietnamez, am înţeles că e fără colesterol", spune acesta.

În timp ce vânătorii din Buziaș au pregătit un papricaș din carne de vânat.

"O treime trebuie legume, pregătite de înainte. Diferenţa este gustul şi grăsimea, fibra cărnii, pentru că carnea de vânat nu are colesterol şi are un gust mai aparte", susține Cătălin Bodron, vânător.

Şi cum concurenţii s-au străduit, membrii juriului au avut o misiune dificilă.

"Nu e uşor, vă spun, ca să guşti din atâtea ceaune, mai mult de 6-7 nu reuşeşti, şi apoi trebuie să faci o pauză, trebuie să te duci să îţi clăteşti gura", a precizat Aurel Albulescu, peședintele juriului.

Greu a fost şi pentru oaspeţi, care nu au rezistat ispitei.

Client: - Foarte bun. Bun, gustos.

Reporter: - Ce papricaş aţi ales?

Client: - De porc, asta ne place cel mai mult.

Festivalul Papricaşului a ajuns la a zecea ediţie.

