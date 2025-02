Liceele tehnologice încep din nou să fie apreciate. Tinerii vor să învețe o meserie și să-și deschidă o afacere

De la frizeri la bucătari, unii mai talentați ca alții, elevii își măsoară talentul în aceste zile. Apoi, dascălii care-i îndrumă le premiază munca.

„Am pregătit mai multe feluri de gustări reci: crispy, chifteluțe, cârnăciori prăjiți și șnițele. Pe lângă gustările reci, avem și sărmăluțe în pâine și gogoșele" explică o tânără.

Tânăra din clasa a 11-a se pregătește să devină bucătar. E deja o tradiție ca, timp de o săptămână, fiecare elev al școlii să-și arate măiestria în domeniul său.

Lăcrămioara Bran, elevă: „Îmi place să gătesc. M-au ajutat atât cunoștințele teoretice, cât și cele practice. Din primul an de practică, la un restaurant din Baia Mare, am fost angajată, iar acum lucrez deja de trei ani. Pe viitor, vreau să-mi deschid propriul restaurant și să îmi conduc echipa."

La specializarea "Estetică", elevii, fete și băieți, învață să mânuiască foarfeca și aparatul de tuns. Abel s-a angajat deja într-o frizerie din Baia Mare și este extrem de apreciat de clienți.

Elev: „Cu foarfeca definim puțin linia la contur și realizăm un mid fade cu shaver-ul, iar părul îl vom ridica ușor spre spate."

Abel Teglaș, elev: „Mai întâi am învățat bazele, apoi am început să lucrez cu foarfeca și pieptenele, am învățat liniile de ghidaj, iar ulterior am folosit aparatul de tuns. Ce am învățat aici m-a ajutat foarte mult să-mi găsesc un loc de muncă."

Florina Șerban, elevă: „Lucrăm la o coafură street look cu codițe afro și urmează să realizăm un machiaj simplu. Pe viitor, îmi doresc să-mi deschid un salon."

Gabriela Mărieș, directoarea Liceului Tehnologic: „Școala pregătește specialiști în domeniul esteticii și al alimentației. Este o pregătire importantă pentru piața muncii, pentru viitorul lor, deoarece școala formează adevărați meseriași."

O paradă a precedat premierea celor mai talentați elevi ai liceului. Evenimentul a marcat și împlinirea a 35 de ani de activitate ai unității de învățământ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: