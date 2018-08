Legea pensiilor: cât vor primi lunar persoanele cu 15 ani vechime

Dacă noua lege a pensiilor intră în vigoare, un român poate ieşi la pensie, cel mai devreme, după doar 15 ani de muncă.

E drept că va avea o pensie de 45% din salariul minim pe economie. În propunerea Guvernului apar modificări şi la pensiile de urmaş sau pentru mamele care au 3 copii.

Dacă ieşi acum la pensie cu doar 15 ani vechime, primeşti 640 de lei, cât e pensia socială. Din 2021, prin noua lege, suma se măreşte până la 45% din salariul minim brut care acum ar înseamnă de exemplu 855 de lei. Pentru fiecare an de vechime în plus se mai adaugă 1% din salariul minim. Cei care nu au nici măcar 15 ani vechime, pot lua ajutoare sociale.

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii: "Vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă, cu 3 luni înainte de aplicarea efectivă a legii."

Cine nu are vechime îşi poate cumpăra pentru oricare 5 ani din trecut, cu plată şi în rate. Vor fi recunoscuţi ca vechime în muncă şi anii de facultate, masterat şi doctorat, câte un sfert de punct pentru fiecare an de studiu. Adică cei patru ani de facultate vor echivala cu un an de muncă.

Mamele care au copii vor putea ieşi mai repede la pensie. Pentru 3 copii, reducerea e de 6 ani, de exemplu. Condiţia e să aibă măcar 15 ani vechime, potrivit noii legi.

Lia Olguța Vasilescu: "O femeie cu 31 de ani vechime, dintre care 6 ani în condiții speciale, ceea ce duce la adăugarea unui supliment de vechime de 3 ani, cu 4 ani de facultate și 2 de îngrijire copil, se poate pensiona cu 5 ani mai devreme, cu încadrare la pensia pentru limită de vârstă."

Din 2021, la recalcularea tuturor celor peste 5 milioane de pensii, toată lumea va primi şi bani pentru sporurile şi primele din timpul muncii, mai spune ministrul.

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii: "Se valorifică toate drepturile de natură salarială, pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare."

Tot peste 3 ani se vor egaliza pensiile pentru persoanele care au ieşit pe baza unor legi diferite. De exemplu, pentru aceste două contabile care au muncit câte 33 de ani, şi care nu primesc aceleaşi sume în prezent.

Modificată va fi şi pensia de urmaş, unde pe lângă formula de acum, prin care persoană poate renunţa la pensia sa pentru 50% din pensia soţului dispărut, se adauga opţiunea de a primi 25% din pensia partenerului mort care se va adăuga la pensia proprie.