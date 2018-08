Dragnea: "Sunt prevăzute 4 categorii de pensii, dar au suferit modificări de structură"

Agerpres

"Noua lege prevede tot patru categorii de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Sunt aceleaşi patru categorii, dar unele au suferit modificări de structură", a declarat Liviu Dragnea, joi seară, la România TV, citat de Agerpres.

Referindu-se la pensia pentru limită de vârstă, Dragnea a spus că noua lege a pensiilor păstrează vârsta standard de pensionare.

"Vârsta standard de pensionare nu se modifică - asta este important să ştim - nici stagiul minim şi nici cel complet, dar au fost corectate inechităţile care duceau la situaţia de care am vorbit mai devreme: femei şi bărbaţi cu aceeaşi vechime şi acelaşi număr de puncte.

Deci la pensia privind limita de vârstă, vechimea minimă plus vârsta standard de pensionare, avem reguli noi. Dacă vechimea este de cel puţin opt ani peste stagiul complet de cotizare, adică peste 35 de ani, să zicem, 43 de ani, poţi să beneficiezi de reducerea cu cinci ani a limitei de vârstă.

De asemenea, se poate cumula pensia cu salariul şi se pot valorifica perioadele asimilate, deci această situaţie a fost inclusă în categoria de pensie la limită de vârstă, nu la pensia anticipată. Fiind la pensie pentru limită de vârstă, beneficiază de toate avantajele pe care la pensia anticipată nu le are", a declarat Dragnea.

El a adăugat că, de asemenea, "femeile care au un stagiu minim de cotizare de 15 ani şi care au crescut trei copii beneficiază de o reducere cu şase ani a limitei de vârstă, la care se adaugă un an în plus pentru fiecare copil în plus peste cei trei copii care au fost născuţi şi crescuţi până la 16 ani".

Liderul PSD s-a referit şi la pensia anticipată.

"La pensie anticipată, aici am avut mai multe discuţii pe acest subiect. Acum, bănuiesc că ştiţi, în prezent poţi ieşi la pensie anticipată mai devreme cu cinci ani, să zicem, dacă ai 60 de ani, ieşi mai devreme cu cinci ani la pensie. Pe această perioadă ai o penalizare de maxim 30%. (...) De la 65 de ani încolo se revine la valoarea iniţială. Deci, fără penalizare. Aşa am lăsat acum în proiectul de lege.

Dar sunt mulţi, şi dintre pensionari, şi dintre angajaţi şi dintre angajatori care - şi eu susţin asta, dar vreau să vedem, până la urmă, ce vrea majoritatea - să se folosească un model apropiat de modelul german şi anume, poţi să ieşi mai devreme la pensie, poţi să mergi pe pensionarea anticipată, la 60 de ani, de exemplu, sau 62, 63 şi să ai o penalizare de maxim 18%, de fapt, între 9 şi 18%, dar pe toată viaţa", a spus Dragnea.

Cât priveşte pensia de invaliditate, în proiectul noii legi sunt redefinite gradele de invaliditate.

"La pensia de invaliditate se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a nu mai fi în situaţia categoric incorectă şi nedreaptă în care cineva are un grad de invaliditate, dar nu ştiu, ar putea avea o activitate independentă, ar putea să scrie, poate e foarte bun pe IT.

De ce să îi luăm dreptul de a avea pensie în continuare, pensia de invaliditate, dar să aibă în acelaşi timp şi acele venituri? Adică ideea e că scrii o carte, faci un program IT, dacă vrei să iei banii de acolo, pierzi pensia.

Deci pensia de invaliditate va putea fi cumulată cu veniturile din aceste activităţi", a mai spus Dragnea.

