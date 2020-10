Laptopuri la schimb cu nopți de cazare. Inițiativa care îi va ajuta pe elevii din Roșia Montană

Într-o perioadă în care învățământul depinde tot mai mult de tehnologie, zeci de elevi au primit o șansă la educație.

Este vorba despre copiii din Roșia Montană, în ajutorul cărora au venit oameni cu suflet mare. În schimbul donaţiei, vor primi nopți de cazare și o plimbare cu ghid în zonă.

Adrian Petri, inițiator acțiune: ”Avem în jur de 42 de dispozitive. O bună parte dintre ele sunt aici, alea care sunt în cutii sunt noi, am notat pe fiecare la ce clasă trebuie să ajungă. O să urmeze să fie duse la elevi. Pe un laptop care nu e nou s-a stat în jur de 3-4 ore, a trebuit curățat. Și a intrat toață munca asta de instalare."

Adrian este din Roșia Montana și lucrează în domeniul IT la Cluj. Când a aflat că mulți elevi din localitatea natală nu pot lua parte la cursurile online pentru că nu au dispozitivele necesare, a căutat sprijin pe rețelele sociale. Și nu puțini au fost cei interesați să ajute.

Adrian Petri, inițiator acțiune: "Dăm două nopți de cazare și un tur ghidat în Roșia Montana în schimbul unui laptop pentru școala din Roșia. În primele minunte au început deja să sune oameni care erau încântați de idee. Acum, după 4-5 zile, am ajuns să primim 42 de laptopuri. Speram că educația să meargă mai departe și nu ne dorim ca educația să fie îngrădită de un device. Am mai avea nevoie de încă 30 de laptopuri. Am vrea să mai luam și două table smart."

La unitatea de învățământ de acolo, aflată acum în scenariul galben, sunt 26 de dascăli și 210 copii.

Gabriela, eleva: "Sunt în clasa a VI-a și nu am putut, nu am avut telefon".

Reporter: "Ce ai primit?"

Gabriela, elevă: "Un laptop și le mulțumesc foarte frumos, m-am bucurat. Fară școală nu poți face nimic, daca ai carte, ai parte."

Elev: ”Nu am avut telefon și acum îmi pare bine că am primit aceste laptopuri și mulțumim celor care le-au donat că putem intra online.

Reporter: ”Cât de important este să înveți?”

Elev: ”Foarte important, fară educație nu poți ajunge nicăieri."

Ileana Cotu, profesor: "Le facilitează drumul spre educație. Îmi doresc că aceasta acțiune să fie un model și pentru alti oameni din țara asta oameni cu inima mare, că să fie ajutați profesori și elevi din zone în care tehnologia nu prea a avut loc."

Gabriela Capros, director școală: "Mi se pare un lucru deosebit din parte unor tineri ce au înțeles necesitatea să reușim să facem și cu ei ore on-line și să îi învățam. Sunt foarte fericiți și bucuroși că au un dospizitiv să poată intra și ei la orele on line."

În Roșia Montană, rata de infectare cu coronavirus este de 1,09 la mia de locuitori.