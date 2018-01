Jurnalul ”Marșului Speranței” de 450 de km, de la Cluj la București. ”Am ajuns să strigăm jos comunismul”

În speranţa că se vor face auziţi, mai mulţi români din ţară s-au mobilizat şi au venit să protesteze în Capitală.

De pildă, un grup de cinci manifestanţi a străbătut pe jos 450 de kilometri - din Cluj până în Bucureşti - într-un "marş al speranţei", după cum l-au numit pe reţelele sociale, şi au ajuns la destinaţie după zece zile. Pe drum li s-au alăturat şi alţi oameni, printre care şi câţiva nevăzători.

Alte câteva mii de protestatari au ajuns însă în capitală cu trenul, cu autocare, maşini personale ori cu avioane.

Marşul Speranţei a început pe 10 ianuarie în centrul Clujului. Cei 5 protestatari au străbătut pe jos sute de kilometri prin Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov, Sinaia, Ploieşti, cu destinaţia finală Palatul Parlamentului din Bucureşti. Sorin Bobis este cel care a avut iniţiativa şi a ţinut un jurnal al călătoriei, Live, pe Facebook.

"Am ajuns să strigăm aceleaşi lozinci ca în '90. Am ajuns să strigăm jos comunismul, libertate, nişte lucruri care nu credeam că se vor repeta vreodată."

Călătoria lor a fost urmărită inclusiv de jurnalişti străini trimişi special pentru acest eveniment în România.

"Am pornit un marş paşnic, nu am avut probleme, lumea ne-a aplaudat, ne-a împins de la spate, cu fiecare vorbă, fiecare claxon, şi Dumnezeu a fost cu noi, după ce am trecut munţii au fost blocaje rutiere, dar am trecut de toate."

"Mai ales în Tara Românească, un domn ne-a întâmpinat cu pâine şi sare pe drapelul României şi ne-a mişcat."

Grupul din ce în ce mai numeros a parcurs în fiecare zi în jur de 40 de kilometri. Participanţii au primit pe traseu mâncare şi adăpost. În Capitală, clujenii au oprit în fata sediilor partidelor aflate la guvernare PSD şi ALDE.

"Să se apuce de programul de guvernare, să respecte constituţia şi să pună în aplicare referendumul din 2009, cel cu reducerea numărului de parlamentari."

Alte câteva sute de români au plecat şi ei spre Bucureşti. Târgu Mureş a fost unul dintre punctele de întâlnire pentru cei din oraş, dar şi din Cluj sau Bistriţa.

"Să ne alăturăm celor care au plecat spre Cluj pe jos, marşul speranţei, ne-am mobilizat toată ţara. Mergem fiecare pe banii noştri, pentu copii noştri, pentru familiile noastre."

"Mergem la Bucureşti ca să arătăm ca şi noi, Târgu Mureş, avem atitudine civică, că ne pasă, că nu ne e indiferent ce ni se întâmplă justiţiei.

În jur de 200 de studenţi din Sibiu, Iaşi, Bacău, Suceava şi Timişoara au fost aşteptaţi de bucureşteni în Gara de Nord.

"Aveţi restanțe la justiţie, pentru studenţi începe sesiunea de luni. Iar în acest moment considerăm că România are o gravă problemă."

"Avem un nou prim-ministru, misiunea lor va fi aceeaşi, noi ne dorim o direcție dreaptă pentru România, nu aceasta. Nu putem să stăm indiferenţi, dacă nu venim noi, atunci cine să vină locul nostru? Cine să facă asta pentru noi?"

"Am venit aici să ne asigurăm că viitorul României este unul bun, considerând motivul pentru care am venit, călătoria nu a fost una grea, chiar dacă am stat multe ore pe tren."

"Am considerat ca de data aceasta este necesar să venim la Bucureşti pentru că până la urmă aici e centrul."