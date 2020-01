Încă 2 școli se închid din cauza gripei. Mai mult de o treime dintre elevi erau absenţi

Din cauza virozelor respiratorii, două școli gimnaziale din Câmpulung Muscel, județul Argeș, au fost închise!

40% dintre elevi lipsesc de la cursuri și, potrivit unei circulare a direcției județene de sănătate publică Argeș, activitatea în școli sau grădinițe e suspendată chiar și când absentează 20%.

Într-una dintre școli, copiilor li s-a cerut să revină luni, după orar normal. Însă la cealaltă școală, situația este incertă.

Directorul școlii Nanu Muscel a anunțat, încă de miercuri, că joi și vineri elevii și profesorii vor rămâne acasă, timp în care școala va fi igienizată. Marți au lipsit 270 de copii, adică mai bine de 40% dintre elevii școlii.

Nu toți au fost diagnositicați, însă. Unii aveau simptome ușoare de răceală, dar au lipsit, din prudență.

Steluța Popescu, director școala Nanu Muscel: ”Am decis să suspendăm cursurile în data de 30 și 31 ianuarie, cu recuperarea materiei pe parcursul semestrului al 2-lea. Spre binele copiilor, am vrut să facem acest lucru”.

Părinții spun că se simt mai în siguranță cu copiii acasă și școala igienizată.

Iuliana Ungureanu, părinte: ”M-am bucurat, în sensul că este o metodă de a preveni răspândirea virozelor, care sunt sunt din ce în ce mai virulente în această perioadă."

Și o învățătoare, mamă a unei fetițe din clasa a 5-a, consideră măsură utilă.

Ruxandra Vlădoiu, învățătoare și mamă: "Pentru copii este o siguranță, pentru că prevenim îmbolnăvirea celorlalți copii.”

Gheorghe Ghinescu, director școala Oprea Iorgulescu din Câmpulung: "Am făcut de dimineață un consiliu de administrație în regim de urgență, că am observat că numărul absenților creștea de la zi la zi. Am ajuns astăzi în situația de 37%, de la ciclul primar, să absenteze și, pentru sănătatea copiilor, am cerut DSP și Inspectoratului Școlar să suspendăm, astăzi, cursurile.”

Și în alte zone s-a luat această măsură; în București, de pildă, 14 şcoli şi grădinţe au cursuri suspendate joi și vineri, din cauza gripei sau a virozelor respiratorii.