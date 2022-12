În prima zi de Crăciun, românii au ajuns tot la mall. Au venit la cumpărături, la film ori la masă

Și curierii au lucrat, chiar dacă a fost sărbătoare. Au dus sute de comenzi cu mâncare, diverse produse și flori.

Sătui de produsele tradiționale de pe masa de Crăciun, mulți au preferat să schimbe meniul: ”Am ieșit să petrecem Crăciunul în familie, alături de cei dragi, cu finii la masă, cu copiii, ne bucurăm de această zi minunată, ne bucurăm puțin de răsfăț după tăierea porcului ne bucurăm și de aceste mâncăruri mai ușoare”.

Turist străin: „E Crăciunul! Am venit la cumpărături, am ieșit din țară, am venit să facem cumpărături și să gustăm mâncare bună, mămăligă, mâncarea din România este cea mai bună”.

Pe culoarele mall-urilor a fost forfotă toată ziua, la patinoar sau la cinematograf.

Curierii nu au avut liber nici în ziua de Crăciun: „Este aglomerat, lumea comandă ca de obicei, românul nu mai gătește acasă”.

Răzvan Acsente, reprezentantul unui serviciu de curierat: ”Există variante în aplicație, atât de mâncare tradițională, cât și de mâncare un pic mai diversă, cum ar fi sushi sau alte tipuri de bucătării. Se întâmplă zilele astea, au și alte pofte, decât clasica mâncare, salată beuf, sarmale și așa mai departe. Sunt oameni, mai puțini decât în orice altă zi, dar sunt oameni care folosesc aplicațiile chiar și zilele astea.”

De luni, 26 decembrie, majoritatea magazinelor și mall-urilor își vor relua activitatea.

