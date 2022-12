Zeci de copii s-au născut de Crăciun. Tradiția spune că cei care au venit pe lume în această zi sfântă sunt norocoși

Pentru zeci de familii din țară, Crăciunul a venit cu o bucurie în plus. Au primit în viața lor un copilaș, cel mai frumos dar de sărbători. Tradiția spune că cei care au venit pe lume în această zi sfântă sunt norocoși.

Peste 48.000 de români îşi sărbătoresc ziua de naştere de Crăciun.

Alexandru Ștefan a venit pe lume la miezul nopții, la Maternitatea Bega din Timișoara. Cântărește 3,6 kg. Mama lui nu îl aştepta aşa devreme.

Raluca Șoavă: „Nu mă așteptam, trebuia să nasc în ianuarie și uite că a venit mai devreme, Moșu.”

De altfel, și Teo a venit pe lume mai devreme cu două săptămâni. Mama lui are 40 de ani și mai are acasă trei băieți și două fete. Pe una dintre ele a născut-o de Revelion.

Reghina Chereji: „Sarcina mi-a fost foarte grea. Am fost ieri aici și mi-a zis domnul doctor: poți să pleci acasă, băiețelul, zice, e bine. Aseară m-au luat durerile grozav, a venit o vecină și mi-a făcut mâncare. Spre dimineață nu am mai rezistat și am fugit la spital.”

Cei doi copii au primit nota zece la naștere din partea medicilor.

La Arad, în ziua de Crăciun s-au născut un băieţel şi două fetiţe. Iar la maternitatea din Pitești, doi bebeluşi, amândoi de dimineață. O fetiță de 2, 9 kg, prin cezariană, și un băiețel de 3,5 kg.

Potrivit Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, astăzi, în prima zi de Crăciun, peste 48.000 de români îşi sărbătoresc ziua de naştere. Şi peste 700.000 - onomastica. Poartă numele de Cristian sau Cristina, dar există și Crăciunel, Crăciunică sau...Crăciuniţa.

