Funda, la fel de importantă ca darul. Ambalarea cadourilor poate costa chiar și 100 de lei

Cei care au lăsat pe ultima sută de metri cumpărăturile stau la cozi inclusiv pentru împachetarea cadourilor.

Cum un ambalaj inspirat aduce şi mai multă bucurie celui care primeşte darul, mulţi nu se mai uită la preţuri.

Trebuie să ştiţi de la bun început că fundele mari şi pompoase nu mai sunt la modă. Accentul se pune mai nou pe simplitate.

Femeie: "Îmi place întotdeauna să arate frumos şi să dureze până îl desface. Îmi place roşul, dar şi culorile nordice."

În funcţie de dimensiunea darului care urmează să fie ambalat, tarifele variază între 5 şi 100 de lei.

Bărbat: ”Cred ca bucuria şi aşteptarea în momentul în care desfaci cutia sau ambalajul îţi amplifică oarecum bucuria. Da, ţin la asta şi sper să le primesc şi eu la fel împachetate.”

Citește și Experiment Știrile Pro TV. Cât timp pierde un bucureștean la cumpărături în aceste zile aglomerate

Pentru asta se stă însă la coadă.

Femeie: "Am cumpărat o bluză şi am împachetat-o iniţial în hârtie cu o fundă şi acum am împachetat-o în această cutie. Aşa e mai mare entuziasmul."

Femeie: "Există un buget care de obicei se depăşeşte. Am ajuns la cutii, clar nu-i acelaşi buget, dar sunt mult mai drăgălaşe. E mai scump, dar le poţi păstra şi le foloseşti şi anul viitor ori le dai mai departe."

Dacă vreţi să pregătiţi singuri cadourile, avem câteva ponturi de la specialişti.

Specialist: ”Le dăm cu lipici, cu asta, dăm cu ambalaj şi pe urmă punem sclipici pe ele. Mai mult la copii. În rest, fundiţe.”

În cazul în care nu vă descurcați, în unele centre comerciale se împachetează gratuit cadourile.