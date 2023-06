Fermierii afectați de seceta de anul trecut așteaptă despăgubirile de la stat și de la Comisia Europeană. Câți bani vor primi

Suma alocată de Guvern este, însă, de trei ori mai mică față de cât a fost anunțat inițial, iar banii de la Bruxelles sunt și ei blocați. Fără ajutor, fermierii speră că ploile din primăvară au fost suficiente, pentru a le asigura recolte mai bune.

Un fermier din județul Iași a avut anul trecut afectate atât terenurile cultivate cu porumb, cât și cele cu floarea-soarelui. O comisie de specialitate a constatat că cele 350 de hectare sunt afectate în proporție de 75% la floarea soarelui, și 90% la porumb.

Ion Noțingar, fermier: „S-a schimbat regula în timpul jocului, pe lângă faptul că nu s-a ținut cont de procesele verbale întocmite de comisia de constatare a daunelor, ne revine la cel care are grad de calamitate 100%, 330 de lei per hectar, o sumă derizorie, iar dacă calculăm și cu procentul de daună, ajungem la concluzia că cel care are afectare de 30%, o să primească 33 de lei. 33 de lei echivalentul a trei pâini, extraordinar de puțin, un fel de bătaie de joc la adresa fermierului român”.

Fermierii au cerut bani de despăgubiri încă de a jumătatea lunii mai, când au avertizat autoritățile că nu au resurse financiare pentru a-și cumpăra cele necesare lucrărilor agricole.

Cât vor putea primi fermierii

Potrivit unei ordonanțe de urgență, între 100 și 335 de lei pe hectar vor putea primi drept despăgubire fermierii cu hectare de floarea-soarelui, porumb, mazăre și soia, în funcție de gradul de afectare a culturilor. Condiția este ca suprafețele calamitate din cauza secetei de anul trecut să fie de cel puțin 30%.

Inițial, suma maximă propusă pentru despăgubire era de 1.000 de lei, dar Guvernul a diminuat bugetul alocat la o treime, adică la 300 de milioane de lei. Banii, care reprezintă ajutor de stat, încă nu au ajuns la fermierii afectați, pentru că e așteptat acordul Comisiei Europene.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, peste 148.000 de fermieri au fost afectați de seceta de anul trecut. Asta înseamnă o suprafață calamitată parțial sau total de peste un milion de hectare. Bilanțul făcut de Ministerul Agriculturii arată 705.000 de hectare afectate de porumb, 360.000 de floarea soarelui, 77.000 de la mazăre și 15.000 la soia. Mai grav, seceta a făcut ca, la porumb, de pildă, să avem cea mai mare scădere de producție - șapte milioane de tone, la jumătate față de media anilor anteriori.

Și Comisia Europeană a anunțat ajutoare pentru fermierii români, dar deocamdată fondurile sunt blocate, scrie presa poloneză.

Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru Agricultură: „Sunt 100 de milioane de euro pentru cele cinci state afectate de consecințele războiului, din cauza importului de cereale din Ucraina, Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia și Polonia”.

Situația fermierilor ar putea fi mult mai bună în 2023, când ploile din primăvară au atenuat seceta. Sunt așteaptate recolte mult mai bune. De exemplu, la porumb, am putea avea o recoltă de peste zece milioane de tone, cu 40% mai bună decât în 2022.

Dată publicare: 18-06-2023 19:37