Fanii cumpărăturilor online, cuceriți de o nouă opțiune pentru ridicarea coletelor

Curierii par să piardă teren în faţa unui sistem nou la capitolul cumpărături făcute pe internet.

Este vorba despre acea metodă care vă permite să vă ridicaţi coletele la orice oră din dulapuri amplasate în anumite zone cu ajutorul unui cod primit pe telefonul mobil.

Numărul celor care preferă această variantă începe să crească, spun companiile din domeniu.

Iar clienţii susţin că este mai simplu, mai rapid şi câştigă timp.

Faptul că un produs poate fi la un click distanţa nu mai reprezintă un secret pentru nimeni. Însă nu doar cumpărăturile făcute pe internet câştigă tot mai mult teren. Clienţii sunt invitaţi că, după ce îşi aleg produsele, să le ridice singuri din dulapuri speciale pe care le găsesc în anumite zone din oraş.

Pentru a ridica o comandă trebuie doar să scanăm codul QR primit pe telefon, utilizăm un card bancar, asta în cazul în care nu am plătit online, iar sertarul în care se afla coletul se va deschide".

Sistemul te ajuta să economiseşti timp, după cum spun cei care au încercat această metodă. Şi nu trebuie să îţi organizezi programul în funcţie de curier. Dar trebuie să luaţi produsele în cel mult 56 de ore de când aţi fost anunţaţi că au fost livrate.

Alexandra: "Pot să ridic oricând coletul. De foarte multe ori nu mă sincronizam cu firmele de curierat şi mi se pare mult mai simplu. Traversez strada şi imediat îmi iau coletul."

Adrian: "Nu mai pierdem timp cu curierul, dacă suntem acasă sau nu. Am comandat acum o oră, am venit, am luat produsul."

O companie de profil a implementat acest sistem în noiembrie anul trecut. Au fost deschise 160 de astfel de puncte de ridicare - în Bucureşti şi în marile oraşe din ţară - iar 5 la sută dintre comenzi ajung acolo.

Alexandru Niculescu, director operaţiuni: "O livrare rapidă, predictibilitate asupra momentului livrării şi un proces simplu de preluare a coletului. Există şi o componentă ecologică a întregului proiect. Curierul face un singur drum, lasă 50 de colete".

Există şi spaţii de ridicare unde clienţii îşi pot verifica pachetul primit.

Cele mai comandate produse cu ridicare personală, potrivit companiilor de profil, sunt electrocasnicele de mici dimensiuni, produsele cosmetice şi jucăriile. În cele mai multe dintre cazuri, livrarea este gratuită pentru comenzi în valoare de peste 50 de lei.