Numeroși români care au lucrat în străinătate revin la pensie în țară. „Îmi permit să fac ce vreau”

Numărul celor care primesc pensii din alte state ale Uniunii Europene a depășit 100.000. Majoritatea vin din Germania, Spania și Italia.

Maria David a fost asistentă medicală 22 de ani într-un spital public din Italia, la chirurgie cardiovasculară. Acum primește de la statul italian o pensie de 900 de euro. Mai are și o pensie din România, pentru anii lucrați aici.

Maria David, pensionară: "Mă ajută foarte mult, pentru că oricum e de trei ori mai mare decât pensia din România, pot să îmi permit să fac ce vreau, când vreau, fără stres, fără grija zilei de mâine”.

Mulți români au pensie și din Spania.

Un domn, acum în vârstă de 67 de ani, a muncit în Spania și Austria. În prezent, pe lângă pensia din țară, primește peste 310 euro și din străinătate.

Zachei Biro, pensionar: "În România am lucrat 35 de ani, în 2003 am plecat în Spania și am lucrat în construcții până în 2011, apoi am lucrat la o fermă de porci în Austria".

După 18 ani de muncă în Canada, în construcții, și Giovani Pagarini, un român de origine italiană, s-a întors în Maramureș.

Giovani Pagarini, pensionar: "Ne-am dorit să fim acasă, nu ne-am simțit niciodată bine în Canada. M-am pensionat înainte de 60 de ani".

Peste 100.000 de români primesc pensii pentru munca din străinătate

Procedurile legate de stagiul de cotizare diferă de la un stat la altul, însă anii de muncă se cumulează.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, numărul românilor care primesc venituri din anii lucrați în alte state membre ale Uniunii Europene a depășit 100.000. Sunt de 4 ori mai mulți față de 2020.

Pensionari români care primesc pensii din alte state UE

An Nr. beneficiari

2020 26.197

2021 33.234

2022 37.517

2023 107.531

Sursă: Casei Naționale de Pensii Publice

Ervin Schlesinger, purtător de cuvânt Casa de Pensii Maramureș: "Anul acesta, Casa Județeană de Pensii Maramureș gestionează un numar de 14.700 de dosare comunitare, iar numărul a crescut în medie cu 1.500 de dosare pe an".

Cele mai multe pensii primite de români vin din Germania, Ungaria, Spania, Austria și Italia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: