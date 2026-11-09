Poliţişti şi procurori din Bacău au percheziţionat locuinţele a doi lideri sindicali acuzaţi că au gestionat fraudulos patrimoniul sindicatului pe care îl conduceau şi că, timp de doi ani, au delapidat o parte din fondurile gestionate, cumpărând electrocasnice în interes personal. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la aproximativ 600.000 de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău informează că în 6 noiembrie, în cadrul operaţiunii JUPITER, procurori ai instituţiei, cu sprijinul poliţiştilor judiciarişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Bacău, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară vizând trei locuinţe din judeţul Bacău într-o cauză penală de delapidare şi de gestiune frauduloasă, ambele în formă continuată.

„În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment al procesului rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anilor 2021-2023, două persoane ocupând funcţii de conducere în cadrul unei organizaţii sindicale au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare şi de conservare a patrimoniului sindicatului, însuşindu-şi totodată şi o parte din sumele de bani gestionate şi folosindu-le pentru a-şi cumpăra electrocasnice sau alte bunuri în interesul lor personal”, precizează sursa citată.

Prejudiciu de 600.000 lei

Potrivit aceleiaşi surse, prin faptele lor, cei doi lideri sindicali au provocat un prejudiciu de aproximativ 600.000 de lei.

Ulterior efectuării percheziţiilor domiciliare, cei doi sindicalişti au fost conduşi la sediul poliţiei pentru audieri.

La percheziţii au fost descoperite mai multe electrocasnice care au fost lăsate în custodia făptuitorilor şi a fost ridicată o sumă de bani.

Procurorii mai precizează că în cauză nu au fost dispuse măsuri preventive şi nu a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de luare a măsurii arestării preventive.